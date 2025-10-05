SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Nur Komariyah Vantage
Bayu Satria Putra Wahana

Nur Komariyah Vantage

Bayu Satria Putra Wahana
0 comentarios
Fiabilidad
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 500 USD al mes
incremento desde 2025 149%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
232
Transacciones Rentables:
141 (60.77%)
Transacciones Irrentables:
91 (39.22%)
Mejor transacción:
458.50 USD
Peor transacción:
-207.30 USD
Beneficio Bruto:
10 591.67 USD (235 417 pips)
Pérdidas Brutas:
-9 671.51 USD (189 799 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (515.02 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
807.92 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
51.00%
Carga máxima del depósito:
4.35%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
0.51
Transacciones Largas:
128 (55.17%)
Transacciones Cortas:
104 (44.83%)
Factor de Beneficio:
1.10
Beneficio Esperado:
3.97 USD
Beneficio medio:
75.12 USD
Pérdidas medias:
-106.28 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-1 044.99 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 044.99 USD (6)
Crecimiento al mes:
12.38%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.06 USD
Máxima:
1 802.77 USD (68.89%)
Reducción relativa:
De balance:
69.07% (1 802.68 USD)
De fondos:
8.84% (77.84 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD+ 232
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD+ 920
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD+ 46K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +458.50 USD
Peor transacción: -207 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +515.02 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 044.99 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

FastScalp VIP
No hay comentarios
2025.12.15 07:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 10:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 12:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 16:44
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 14:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 10:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 21:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 20:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 14:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 12:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 17:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 19:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 19:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 18:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 17:18
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 17:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 16:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 13:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.21 10:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 09:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
