İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
11 (91.66%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (8.33%)
En iyi işlem:
112.53 USD
En kötü işlem:
-62.28 USD
Brüt kâr:
488.88 USD (16 345 pips)
Brüt zarar:
-63.51 USD (2 073 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (267.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
267.52 USD (6)
Sharpe oranı:
0.94
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
2.93%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
6.81
Alış işlemleri:
6 (50.00%)
Satış işlemleri:
6 (50.00%)
Kâr faktörü:
7.70
Beklenen getiri:
35.45 USD
Ortalama kâr:
44.44 USD
Ortalama zarar:
-63.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-62.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-62.28 USD (1)
Aylık büyüme:
70.92%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 USD
Maksimum:
62.46 USD (7.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|425
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
En iyi işlem: +112.53 USD
En kötü işlem: -62 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +267.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -62.28 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
