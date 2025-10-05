- Прирост
Всего трейдов:
228
Прибыльных трейдов:
138 (60.52%)
Убыточных трейдов:
90 (39.47%)
Лучший трейд:
458.50 USD
Худший трейд:
-207.30 USD
Общая прибыль:
10 504.99 USD (233 242 pips)
Общий убыток:
-9 591.11 USD (187 802 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (515.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
807.92 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
51.00%
Макс. загрузка депозита:
4.35%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.51
Длинных трейдов:
124 (54.39%)
Коротких трейдов:
104 (45.61%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
4.01 USD
Средняя прибыль:
76.12 USD
Средний убыток:
-106.57 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-1 044.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 044.99 USD (6)
Прирост в месяц:
-7.65%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
1 802.77 USD (68.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
69.07% (1 802.68 USD)
По эквити:
8.84% (77.84 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|228
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|914
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|45K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +458.50 USD
Худший трейд: -207 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +515.02 USD
Макс. убыток в серии: -1 044.99 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
FastScalp VIP
500 USD в месяц
148%
0
0
USD
USD
914
USD
USD
13
99%
228
60%
51%
1.09
4.01
USD
USD
69%
1:500