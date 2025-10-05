- 成长
交易:
229
盈利交易:
139 (60.69%)
亏损交易:
90 (39.30%)
最好交易:
458.50 USD
最差交易:
-207.30 USD
毛利:
10 505.39 USD (233 255 pips)
毛利亏损:
-9 591.11 USD (187 802 pips)
最大连续赢利:
9 (515.02 USD)
最大连续盈利:
807.92 USD (5)
夏普比率:
0.09
交易活动:
51.00%
最大入金加载:
4.35%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.51
长期交易:
125 (54.59%)
短期交易:
104 (45.41%)
利润因子:
1.10
预期回报:
3.99 USD
平均利润:
75.58 USD
平均损失:
-106.57 USD
最大连续失误:
6 (-1 044.99 USD)
最大连续亏损:
-1 044.99 USD (6)
每月增长:
-3.88%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.06 USD
最大值:
1 802.77 USD (68.89%)
相对跌幅:
结余:
69.07% (1 802.68 USD)
净值:
8.84% (77.84 USD)
分配
交易品种
交易
Sell
Buy
XAUUSD+
229
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种
毛利, USD
损失, USD
利润, USD
XAUUSD+
914
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种
毛利, pips
损失, pips
利润, pips
XAUUSD+
45K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
最好交易: +458.50 USD
最差交易: -207 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +515.02 USD
最大连续亏损: -1 044.99 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
