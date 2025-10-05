- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
11 (91.66%)
Loss Trade:
1 (8.33%)
Best Trade:
112.53 USD
Worst Trade:
-62.28 USD
Profitto lordo:
488.88 USD (16 345 pips)
Perdita lorda:
-63.51 USD (2 073 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (267.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
267.52 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.94
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
2.93%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
6.81
Long Trade:
6 (50.00%)
Short Trade:
6 (50.00%)
Fattore di profitto:
7.70
Profitto previsto:
35.45 USD
Profitto medio:
44.44 USD
Perdita media:
-63.51 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-62.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-62.28 USD (1)
Crescita mensile:
70.92%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 USD
Massimale:
62.46 USD (7.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|425
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +112.53 USD
Worst Trade: -62 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +267.52 USD
Massima perdita consecutiva: -62.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
FastScalp VIP
Non ci sono recensioni