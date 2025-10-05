- 자본
- 축소
트레이드:
275
이익 거래:
170 (61.81%)
손실 거래:
105 (38.18%)
최고의 거래:
458.50 USD
최악의 거래:
-207.30 USD
총 수익:
12 071.48 USD (273 655 pips)
총 손실:
-10 796.75 USD (218 269 pips)
연속 최대 이익:
9 (515.02 USD)
연속 최대 이익:
807.92 USD (5)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
49.63%
최대 입금량:
4.35%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
0.71
롱(주식매수):
148 (53.82%)
숏(주식차입매도):
127 (46.18%)
수익 요인:
1.12
기대수익:
4.64 USD
평균 이익:
71.01 USD
평균 손실:
-102.83 USD
연속 최대 손실:
6 (-1 044.99 USD)
연속 최대 손실:
-1 044.99 USD (6)
월별 성장률:
8.95%
연간 예측:
108.56%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.06 USD
최대한의:
1 802.77 USD (68.89%)
상대적 삭감:
잔고별:
69.07% (1 802.68 USD)
자본금별:
8.84% (77.84 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|275
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|55K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +458.50 USD
최악의 거래: -207 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +515.02 USD
연속 최대 손실: -1 044.99 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
FastScalp VIP
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 500 USD
238%
0
0
USD
USD
925
USD
USD
15
99%
275
61%
50%
1.11
4.64
USD
USD
69%
1:500