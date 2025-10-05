SinaisSeções
Confiabilidade
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 500 USD por mês
crescimento desde 2025 149%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
232
Negociações com lucro:
141 (60.77%)
Negociações com perda:
91 (39.22%)
Melhor negociação:
458.50 USD
Pior negociação:
-207.30 USD
Lucro bruto:
10 591.67 USD (235 417 pips)
Perda bruta:
-9 671.51 USD (189 799 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (515.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
807.92 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
51.00%
Depósito máximo carregado:
4.35%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
0.51
Negociações longas:
128 (55.17%)
Negociações curtas:
104 (44.83%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
3.97 USD
Lucro médio:
75.12 USD
Perda média:
-106.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-1 044.99 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 044.99 USD (6)
Crescimento mensal:
12.38%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.06 USD
Máximo:
1 802.77 USD (68.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
69.07% (1 802.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.84% (77.84 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD+ 232
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD+ 920
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD+ 46K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +458.50 USD
Pior negociação: -207 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +515.02 USD
Máxima perda consecutiva: -1 044.99 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

FastScalp VIP
Sem comentários
2025.12.15 07:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 10:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 12:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 16:44
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 14:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 10:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 21:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 20:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 14:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 12:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 17:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 19:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 19:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 18:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 17:18
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 17:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 16:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 13:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.21 10:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 09:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
