- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
232
Negociações com lucro:
141 (60.77%)
Negociações com perda:
91 (39.22%)
Melhor negociação:
458.50 USD
Pior negociação:
-207.30 USD
Lucro bruto:
10 591.67 USD (235 417 pips)
Perda bruta:
-9 671.51 USD (189 799 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (515.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
807.92 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
51.00%
Depósito máximo carregado:
4.35%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
0.51
Negociações longas:
128 (55.17%)
Negociações curtas:
104 (44.83%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
3.97 USD
Lucro médio:
75.12 USD
Perda média:
-106.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-1 044.99 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 044.99 USD (6)
Crescimento mensal:
12.38%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.06 USD
Máximo:
1 802.77 USD (68.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
69.07% (1 802.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.84% (77.84 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|232
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|920
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|46K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +458.50 USD
Pior negociação: -207 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +515.02 USD
Máxima perda consecutiva: -1 044.99 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
FastScalp VIP
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
500 USD por mês
149%
0
0
USD
USD
920
USD
USD
13
99%
232
60%
51%
1.09
3.97
USD
USD
69%
1:500