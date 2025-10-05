SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Nur Komariyah Vantage
Bayu Satria Putra Wahana

Nur Komariyah Vantage

Bayu Satria Putra Wahana
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
13 Wochen
0 / 0 USD
Für 500 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 157%
VantageInternational-Live 3
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
236
Gewinntrades:
144 (61.01%)
Verlusttrades:
92 (38.98%)
Bester Trade:
458.50 USD
Schlechtester Trade:
-207.30 USD
Bruttoprofit:
10 701.95 USD (238 183 pips)
Bruttoverlust:
-9 752.47 USD (191 808 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (515.02 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
807.92 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
51.00%
Max deposit load:
4.35%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
0.53
Long-Positionen:
128 (54.24%)
Short-Positionen:
108 (45.76%)
Profit-Faktor:
1.10
Mathematische Gewinnerwartung:
4.02 USD
Durchschnittlicher Profit:
74.32 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-106.01 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-1 044.99 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 044.99 USD (6)
Wachstum pro Monat :
32.46%
Jahresprognose:
393.80%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.06 USD
Maximaler:
1 802.77 USD (68.89%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
69.07% (1 802.68 USD)
Kapital:
8.84% (77.84 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD+ 236
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ 949
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ 46K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +458.50 USD
Schlechtester Trade: -207 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +515.02 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 044.99 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

FastScalp VIP
Keine Bewertungen
2025.12.15 07:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 10:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 12:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 16:44
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 14:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 10:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 21:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 20:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 14:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 12:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 17:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 19:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 19:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 18:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 17:18
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 17:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 16:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 13:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.21 10:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 09:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Nur Komariyah Vantage
500 USD pro Monat
157%
0
0
USD
949
USD
13
99%
236
61%
51%
1.09
4.02
USD
69%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.