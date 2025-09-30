- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 179
利益トレード:
232 (19.67%)
損失トレード:
947 (80.32%)
ベストトレード:
27.10 USD
最悪のトレード:
-26.53 USD
総利益:
1 763.03 USD (135 965 pips)
総損失:
-2 044.31 USD (153 269 pips)
最大連続の勝ち:
11 (109.98 USD)
最大連続利益:
109.98 USD (11)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
96.52%
最大入金額:
50.47%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
46
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
-0.48
長いトレード:
611 (51.82%)
短いトレード:
568 (48.18%)
プロフィットファクター:
0.86
期待されたペイオフ:
-0.24 USD
平均利益:
7.60 USD
平均損失:
-2.16 USD
最大連続の負け:
103 (-221.66 USD)
最大連続損失:
-221.66 USD (103)
月間成長:
20.47%
年間予想:
248.41%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
490.05 USD
最大の:
581.86 USD (69.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
69.05% (581.86 USD)
エクイティによる:
0.66% (4.10 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1179
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|-281
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|-17K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +27.10 USD
最悪のトレード: -27 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 103
最大連続利益: +109.98 USD
最大連続損失: -221.66 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live25
|0.17 × 29
|
RoboForex-ECN-2
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.60 × 344
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.64 × 22
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|0.75 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.80 × 84
|
AMarkets-Real
|1.25 × 12
|
ICMarkets-Live22
|1.27 × 15
|
Alpari-Pro.ECN
|1.92 × 12
|
LiteFinance-Demo
|2.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|2.33 × 12
|
CMCMarkets1-Europe
|2.61 × 120
|
ICMarketsSC-Live05
|2.81 × 81
|
ICMarketsSC-Live09
|3.00 × 3
|
LiteFinance-Classic.com
|3.11 × 9
|
AdmiralMarkets-Live
|3.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live12
|3.48 × 33
|
ICMarketsEU-Live17
|3.67 × 12
|
Swissquote-Live1
|6.00 × 1
|
GemTrade-Live2
|6.00 × 2
|
RoboForex-Pro-5
|8.53 × 17
|
RoboForex-Pro-2
|8.83 × 24
レビューなし
