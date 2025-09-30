SignaleKategorien
Josue Mamani Tito

Trends 21

Josue Mamani Tito
0 Bewertungen
14 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -39%
RoboForex-Prime
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 185
Gewinntrades:
232 (19.57%)
Verlusttrades:
953 (80.42%)
Bester Trade:
27.10 USD
Schlechtester Trade:
-26.53 USD
Bruttoprofit:
1 763.03 USD (135 965 pips)
Bruttoverlust:
-2 056.32 USD (154 186 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (109.98 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
109.98 USD (11)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading-Aktivität:
96.52%
Max deposit load:
50.47%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
53
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.50
Long-Positionen:
614 (51.81%)
Short-Positionen:
571 (48.19%)
Profit-Faktor:
0.86
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.25 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.60 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.16 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
103 (-221.66 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-221.66 USD (103)
Wachstum pro Monat :
38.79%
Jahresprognose:
470.60%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
490.05 USD
Maximaler:
581.86 USD (69.12%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
69.05% (581.86 USD)
Kapital:
0.66% (4.10 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 1185
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY -293
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY -18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +27.10 USD
Schlechtester Trade: -27 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 103
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +109.98 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -221.66 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Prime" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live05
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live25
0.17 × 29
RoboForex-ECN-2
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.60 × 344
TMGM.TradeMax-Live7
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.75 × 4
RoboForex-Prime
0.80 × 84
AMarkets-Real
1.25 × 12
ICMarkets-Live22
1.27 × 15
Alpari-Pro.ECN
1.92 × 12
LiteFinance-Demo
2.00 × 1
FXChoice-Pro Live
2.33 × 12
CMCMarkets1-Europe
2.61 × 120
ICMarketsSC-Live05
2.81 × 81
ICMarketsSC-Live09
3.00 × 3
LiteFinance-Classic.com
3.11 × 9
AdmiralMarkets-Live
3.36 × 11
ICMarketsSC-Live12
3.48 × 33
ICMarketsEU-Live17
3.67 × 12
Swissquote-Live1
6.00 × 1
GemTrade-Live2
6.00 × 2
RoboForex-Pro-5
8.53 × 17
RoboForex-Pro-2
8.83 × 24
noch 3 ...
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.