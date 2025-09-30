시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Trends 21
Josue Mamani Tito

Trends 21

Josue Mamani Tito
0 리뷰
16
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -41%
RoboForex-Prime
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 241
이익 거래:
240 (19.33%)
손실 거래:
1 001 (80.66%)
최고의 거래:
27.10 USD
최악의 거래:
-26.53 USD
총 수익:
1 846.50 USD (142 549 pips)
총 손실:
-2 152.38 USD (161 533 pips)
연속 최대 이익:
11 (109.98 USD)
연속 최대 이익:
109.98 USD (11)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
96.52%
최대 입금량:
50.47%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
44
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
-0.53
롱(주식매수):
643 (51.81%)
숏(주식차입매도):
598 (48.19%)
수익 요인:
0.86
기대수익:
-0.25 USD
평균 이익:
7.69 USD
평균 손실:
-2.15 USD
연속 최대 손실:
103 (-221.66 USD)
연속 최대 손실:
-221.66 USD (103)
월별 성장률:
58.32%
연간 예측:
707.63%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
490.05 USD
최대한의:
581.86 USD (69.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
69.05% (581.86 USD)
자본금별:
0.66% (4.10 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY 1241
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY -306
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY -19K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +27.10 USD
최악의 거래: -27 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 103
연속 최대 이익: +109.98 USD
연속 최대 손실: -221.66 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Prime"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-Live05
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live25
0.17 × 29
RoboForex-ECN-2
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.60 × 344
TMGM.TradeMax-Live7
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.75 × 4
RoboForex-Prime
0.80 × 84
AMarkets-Real
1.25 × 12
ICMarkets-Live22
1.27 × 15
Alpari-Pro.ECN
1.92 × 12
LiteFinance-Demo
2.00 × 1
FXChoice-Pro Live
2.33 × 12
CMCMarkets1-Europe
2.61 × 120
ICMarketsSC-Live05
2.81 × 81
ICMarketsSC-Live09
3.00 × 3
LiteFinance-Classic.com
3.11 × 9
AdmiralMarkets-Live
3.36 × 11
ICMarketsSC-Live12
3.48 × 33
ICMarketsEU-Live17
3.67 × 12
Swissquote-Live1
6.00 × 1
GemTrade-Live2
6.00 × 2
RoboForex-Pro-5
8.53 × 17
RoboForex-Pro-2
8.83 × 24
3 더...
리뷰 없음
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 00:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 05:02
No swaps are charged on the signal account
2025.12.26 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 11:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 14:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 04:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 01:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 19:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 17:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 14:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 14:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 09:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 07:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 03:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.02 18:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 17:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 16:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.