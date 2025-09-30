- 成长
交易:
1 174
盈利交易:
232 (19.76%)
亏损交易:
942 (80.24%)
最好交易:
27.10 USD
最差交易:
-26.53 USD
毛利:
1 763.03 USD (135 965 pips)
毛利亏损:
-2 031.90 USD (152 316 pips)
最大连续赢利:
11 (109.98 USD)
最大连续盈利:
109.98 USD (11)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
96.52%
最大入金加载:
50.47%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
88
平均持有时间:
8 小时
采收率:
-0.46
长期交易:
610 (51.96%)
短期交易:
564 (48.04%)
利润因子:
0.87
预期回报:
-0.23 USD
平均利润:
7.60 USD
平均损失:
-2.16 USD
最大连续失误:
103 (-221.66 USD)
最大连续亏损:
-221.66 USD (103)
每月增长:
5.40%
年度预测:
65.48%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
490.05 USD
最大值:
581.86 USD (69.12%)
相对跌幅:
结余:
69.05% (581.86 USD)
净值:
0.66% (4.10 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1174
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|-269
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|-16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +27.10 USD
最差交易: -27 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 103
最大连续盈利: +109.98 USD
最大连续亏损: -221.66 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live25
|0.17 × 29
|
RoboForex-ECN-2
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.60 × 344
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.64 × 22
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|0.75 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.80 × 84
|
AMarkets-Real
|1.25 × 12
|
ICMarkets-Live22
|1.27 × 15
|
Alpari-Pro.ECN
|1.92 × 12
|
LiteFinance-Demo
|2.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|2.33 × 12
|
CMCMarkets1-Europe
|2.61 × 120
|
ICMarketsSC-Live05
|2.81 × 81
|
ICMarketsSC-Live09
|3.00 × 3
|
LiteFinance-Classic.com
|3.11 × 9
|
AdmiralMarkets-Live
|3.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live12
|3.48 × 33
|
ICMarketsEU-Live17
|3.67 × 12
|
Swissquote-Live1
|6.00 × 1
|
GemTrade-Live2
|6.00 × 2
|
RoboForex-Pro-5
|8.53 × 17
|
RoboForex-Pro-2
|8.83 × 24
