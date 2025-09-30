- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 179
Negociações com lucro:
232 (19.67%)
Negociações com perda:
947 (80.32%)
Melhor negociação:
27.10 USD
Pior negociação:
-26.53 USD
Lucro bruto:
1 763.03 USD (135 965 pips)
Perda bruta:
-2 044.31 USD (153 269 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (109.98 USD)
Máximo lucro consecutivo:
109.98 USD (11)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
96.52%
Depósito máximo carregado:
50.47%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
46
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
-0.48
Negociações longas:
611 (51.82%)
Negociações curtas:
568 (48.18%)
Fator de lucro:
0.86
Valor esperado:
-0.24 USD
Lucro médio:
7.60 USD
Perda média:
-2.16 USD
Máximo de perdas consecutivas:
103 (-221.66 USD)
Máxima perda consecutiva:
-221.66 USD (103)
Crescimento mensal:
20.47%
Previsão anual:
248.41%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
490.05 USD
Máximo:
581.86 USD (69.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
69.05% (581.86 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.66% (4.10 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1179
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|-281
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|-17K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live25
|0.17 × 29
|
RoboForex-ECN-2
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.60 × 344
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.64 × 22
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|0.75 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.80 × 84
|
AMarkets-Real
|1.25 × 12
|
ICMarkets-Live22
|1.27 × 15
|
Alpari-Pro.ECN
|1.92 × 12
|
LiteFinance-Demo
|2.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|2.33 × 12
|
CMCMarkets1-Europe
|2.61 × 120
|
ICMarketsSC-Live05
|2.81 × 81
|
ICMarketsSC-Live09
|3.00 × 3
|
LiteFinance-Classic.com
|3.11 × 9
|
AdmiralMarkets-Live
|3.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live12
|3.48 × 33
|
ICMarketsEU-Live17
|3.67 × 12
|
Swissquote-Live1
|6.00 × 1
|
GemTrade-Live2
|6.00 × 2
|
RoboForex-Pro-5
|8.53 × 17
|
RoboForex-Pro-2
|8.83 × 24
3 mais ...
Sem comentários
