Josue Mamani Tito

Trends 21

0 comentários
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -38%
RoboForex-Prime
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 179
Negociações com lucro:
232 (19.67%)
Negociações com perda:
947 (80.32%)
Melhor negociação:
27.10 USD
Pior negociação:
-26.53 USD
Lucro bruto:
1 763.03 USD (135 965 pips)
Perda bruta:
-2 044.31 USD (153 269 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (109.98 USD)
Máximo lucro consecutivo:
109.98 USD (11)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
96.52%
Depósito máximo carregado:
50.47%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
46
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
-0.48
Negociações longas:
611 (51.82%)
Negociações curtas:
568 (48.18%)
Fator de lucro:
0.86
Valor esperado:
-0.24 USD
Lucro médio:
7.60 USD
Perda média:
-2.16 USD
Máximo de perdas consecutivas:
103 (-221.66 USD)
Máxima perda consecutiva:
-221.66 USD (103)
Crescimento mensal:
20.47%
Previsão anual:
248.41%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
490.05 USD
Máximo:
581.86 USD (69.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
69.05% (581.86 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.66% (4.10 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 1179
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY -281
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY -17K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +27.10 USD
Pior negociação: -27 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 103
Máximo lucro consecutivo: +109.98 USD
Máxima perda consecutiva: -221.66 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live05
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live25
0.17 × 29
RoboForex-ECN-2
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.60 × 344
TMGM.TradeMax-Live7
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.75 × 4
RoboForex-Prime
0.80 × 84
AMarkets-Real
1.25 × 12
ICMarkets-Live22
1.27 × 15
Alpari-Pro.ECN
1.92 × 12
LiteFinance-Demo
2.00 × 1
FXChoice-Pro Live
2.33 × 12
CMCMarkets1-Europe
2.61 × 120
ICMarketsSC-Live05
2.81 × 81
ICMarketsSC-Live09
3.00 × 3
LiteFinance-Classic.com
3.11 × 9
AdmiralMarkets-Live
3.36 × 11
ICMarketsSC-Live12
3.48 × 33
ICMarketsEU-Live17
3.67 × 12
Swissquote-Live1
6.00 × 1
GemTrade-Live2
6.00 × 2
RoboForex-Pro-5
8.53 × 17
RoboForex-Pro-2
8.83 × 24
3 mais ...
Sem comentários
2025.12.26 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 11:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 14:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 04:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 01:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 19:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 17:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 14:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 14:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 09:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 07:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 03:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.02 18:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 17:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 16:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 01:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 19:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 18:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 17:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
