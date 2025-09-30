- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 174
Прибыльных трейдов:
232 (19.76%)
Убыточных трейдов:
942 (80.24%)
Лучший трейд:
27.10 USD
Худший трейд:
-26.53 USD
Общая прибыль:
1 763.03 USD (135 965 pips)
Общий убыток:
-2 031.90 USD (152 316 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (109.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
109.98 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
96.52%
Макс. загрузка депозита:
50.47%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
88
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
-0.46
Длинных трейдов:
610 (51.96%)
Коротких трейдов:
564 (48.04%)
Профит фактор:
0.87
Мат. ожидание:
-0.23 USD
Средняя прибыль:
7.60 USD
Средний убыток:
-2.16 USD
Макс. серия проигрышей:
103 (-221.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-221.66 USD (103)
Прирост в месяц:
5.40%
Годовой прогноз:
65.48%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
490.05 USD
Максимальная:
581.86 USD (69.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
69.05% (581.86 USD)
По эквити:
0.66% (4.10 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1174
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|-269
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|-16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +27.10 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 103
Макс. прибыль в серии: +109.98 USD
Макс. убыток в серии: -221.66 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live25
|0.17 × 29
|
RoboForex-ECN-2
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.60 × 344
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.64 × 22
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|0.75 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.80 × 84
|
AMarkets-Real
|1.25 × 12
|
ICMarkets-Live22
|1.27 × 15
|
Alpari-Pro.ECN
|1.92 × 12
|
LiteFinance-Demo
|2.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|2.33 × 12
|
CMCMarkets1-Europe
|2.61 × 120
|
ICMarketsSC-Live05
|2.81 × 81
|
ICMarketsSC-Live09
|3.00 × 3
|
LiteFinance-Classic.com
|3.11 × 9
|
AdmiralMarkets-Live
|3.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live12
|3.48 × 33
|
ICMarketsEU-Live17
|3.67 × 12
|
Swissquote-Live1
|6.00 × 1
|
GemTrade-Live2
|6.00 × 2
|
RoboForex-Pro-5
|8.53 × 17
|
RoboForex-Pro-2
|8.83 × 24
Нет отзывов
