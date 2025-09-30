СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Trends 21
Josue Mamani Tito

Trends 21

Josue Mamani Tito
0 отзывов
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -36%
RoboForex-Prime
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 174
Прибыльных трейдов:
232 (19.76%)
Убыточных трейдов:
942 (80.24%)
Лучший трейд:
27.10 USD
Худший трейд:
-26.53 USD
Общая прибыль:
1 763.03 USD (135 965 pips)
Общий убыток:
-2 031.90 USD (152 316 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (109.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
109.98 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
96.52%
Макс. загрузка депозита:
50.47%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
88
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
-0.46
Длинных трейдов:
610 (51.96%)
Коротких трейдов:
564 (48.04%)
Профит фактор:
0.87
Мат. ожидание:
-0.23 USD
Средняя прибыль:
7.60 USD
Средний убыток:
-2.16 USD
Макс. серия проигрышей:
103 (-221.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-221.66 USD (103)
Прирост в месяц:
5.40%
Годовой прогноз:
65.48%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
490.05 USD
Максимальная:
581.86 USD (69.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
69.05% (581.86 USD)
По эквити:
0.66% (4.10 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 1174
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY -269
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY -16K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +27.10 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 103
Макс. прибыль в серии: +109.98 USD
Макс. убыток в серии: -221.66 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live05
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live25
0.17 × 29
RoboForex-ECN-2
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.60 × 344
TMGM.TradeMax-Live7
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.75 × 4
RoboForex-Prime
0.80 × 84
AMarkets-Real
1.25 × 12
ICMarkets-Live22
1.27 × 15
Alpari-Pro.ECN
1.92 × 12
LiteFinance-Demo
2.00 × 1
FXChoice-Pro Live
2.33 × 12
CMCMarkets1-Europe
2.61 × 120
ICMarketsSC-Live05
2.81 × 81
ICMarketsSC-Live09
3.00 × 3
LiteFinance-Classic.com
3.11 × 9
AdmiralMarkets-Live
3.36 × 11
ICMarketsSC-Live12
3.48 × 33
ICMarketsEU-Live17
3.67 × 12
Swissquote-Live1
6.00 × 1
GemTrade-Live2
6.00 × 2
RoboForex-Pro-5
8.53 × 17
RoboForex-Pro-2
8.83 × 24
еще 3...
