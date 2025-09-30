- Incremento
Total de Trades:
1 179
Transacciones Rentables:
232 (19.67%)
Transacciones Irrentables:
947 (80.32%)
Mejor transacción:
27.10 USD
Peor transacción:
-26.53 USD
Beneficio Bruto:
1 763.03 USD (135 965 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 044.31 USD (153 269 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (109.98 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
109.98 USD (11)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
96.52%
Carga máxima del depósito:
50.47%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
46
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
-0.48
Transacciones Largas:
611 (51.82%)
Transacciones Cortas:
568 (48.18%)
Factor de Beneficio:
0.86
Beneficio Esperado:
-0.24 USD
Beneficio medio:
7.60 USD
Pérdidas medias:
-2.16 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
103 (-221.66 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-221.66 USD (103)
Crecimiento al mes:
20.47%
Pronóstico anual:
248.41%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
490.05 USD
Máxima:
581.86 USD (69.12%)
Reducción relativa:
De balance:
69.05% (581.86 USD)
De fondos:
0.66% (4.10 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1179
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|-281
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|-17K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Prime" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live25
|0.17 × 29
|
RoboForex-ECN-2
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.60 × 344
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.64 × 22
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|0.75 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.80 × 84
|
AMarkets-Real
|1.25 × 12
|
ICMarkets-Live22
|1.27 × 15
|
Alpari-Pro.ECN
|1.92 × 12
|
LiteFinance-Demo
|2.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|2.33 × 12
|
CMCMarkets1-Europe
|2.61 × 120
|
ICMarketsSC-Live05
|2.81 × 81
|
ICMarketsSC-Live09
|3.00 × 3
|
LiteFinance-Classic.com
|3.11 × 9
|
AdmiralMarkets-Live
|3.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live12
|3.48 × 33
|
ICMarketsEU-Live17
|3.67 × 12
|
Swissquote-Live1
|6.00 × 1
|
GemTrade-Live2
|6.00 × 2
|
RoboForex-Pro-5
|8.53 × 17
|
RoboForex-Pro-2
|8.83 × 24
