Señales / MetaTrader 4 / Trends 21
Josue Mamani Tito

Trends 21

Josue Mamani Tito
0 comentarios
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -38%
RoboForex-Prime
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 179
Transacciones Rentables:
232 (19.67%)
Transacciones Irrentables:
947 (80.32%)
Mejor transacción:
27.10 USD
Peor transacción:
-26.53 USD
Beneficio Bruto:
1 763.03 USD (135 965 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 044.31 USD (153 269 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (109.98 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
109.98 USD (11)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
96.52%
Carga máxima del depósito:
50.47%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
46
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
-0.48
Transacciones Largas:
611 (51.82%)
Transacciones Cortas:
568 (48.18%)
Factor de Beneficio:
0.86
Beneficio Esperado:
-0.24 USD
Beneficio medio:
7.60 USD
Pérdidas medias:
-2.16 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
103 (-221.66 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-221.66 USD (103)
Crecimiento al mes:
20.47%
Pronóstico anual:
248.41%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
490.05 USD
Máxima:
581.86 USD (69.12%)
Reducción relativa:
De balance:
69.05% (581.86 USD)
De fondos:
0.66% (4.10 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 1179
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY -281
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY -17K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +27.10 USD
Peor transacción: -27 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 103
Beneficio máximo consecutivo: +109.98 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -221.66 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Prime" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live05
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live25
0.17 × 29
RoboForex-ECN-2
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.60 × 344
TMGM.TradeMax-Live7
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.75 × 4
RoboForex-Prime
0.80 × 84
AMarkets-Real
1.25 × 12
ICMarkets-Live22
1.27 × 15
Alpari-Pro.ECN
1.92 × 12
LiteFinance-Demo
2.00 × 1
FXChoice-Pro Live
2.33 × 12
CMCMarkets1-Europe
2.61 × 120
ICMarketsSC-Live05
2.81 × 81
ICMarketsSC-Live09
3.00 × 3
LiteFinance-Classic.com
3.11 × 9
AdmiralMarkets-Live
3.36 × 11
ICMarketsSC-Live12
3.48 × 33
ICMarketsEU-Live17
3.67 × 12
Swissquote-Live1
6.00 × 1
GemTrade-Live2
6.00 × 2
RoboForex-Pro-5
8.53 × 17
RoboForex-Pro-2
8.83 × 24
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.