Trade:
49
Profit Trade:
23 (46.93%)
Loss Trade:
26 (53.06%)
Best Trade:
10.38 USD
Worst Trade:
-2.43 USD
Profitto lordo:
127.07 USD (9 509 pips)
Perdita lorda:
-54.96 USD (4 006 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (32.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
32.96 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.27%
Ultimo trade:
14 minuti fa
Trade a settimana:
51
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
3.77
Long Trade:
27 (55.10%)
Short Trade:
22 (44.90%)
Fattore di profitto:
2.31
Profitto previsto:
1.47 USD
Profitto medio:
5.52 USD
Perdita media:
-2.11 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-19.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.14 USD (9)
Crescita mensile:
9.61%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
19.14 USD (2.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.39% (19.14 USD)
Per equità:
0.40% (3.31 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|72
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|5.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.38 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +32.96 USD
Massima perdita consecutiva: -19.14 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live25
|0.17 × 29
|
RoboForex-ECN-2
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.60 × 344
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.64 × 22
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|0.75 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.80 × 84
|
AMarkets-Real
|1.25 × 12
|
ICMarkets-Live22
|1.27 × 15
|
Alpari-Pro.ECN
|1.92 × 12
|
LiteFinance-Demo
|2.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|2.33 × 12
|
CMCMarkets1-Europe
|2.61 × 120
|
ICMarketsSC-Live05
|2.81 × 81
|
ICMarketsSC-Live09
|3.00 × 3
|
LiteFinance-Classic.com
|3.11 × 9
|
AdmiralMarkets-Live
|3.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live12
|3.48 × 33
|
ICMarketsEU-Live17
|3.67 × 12
|
Swissquote-Live1
|6.00 × 1
|
GemTrade-Live2
|6.00 × 2
|
RoboForex-Pro-5
|8.53 × 17
|
RoboForex-Pro-2
|8.83 × 24
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
10%
0
0
USD
USD
822
USD
USD
1
100%
49
46%
100%
2.31
1.47
USD
USD
2%
1:100