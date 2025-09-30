- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
82
利益トレード:
71 (86.58%)
損失トレード:
11 (13.41%)
ベストトレード:
455.52 USD
最悪のトレード:
-521.85 USD
総利益:
12 353.36 USD (57 755 pips)
総損失:
-3 866.39 USD (16 055 pips)
最大連続の勝ち:
25 (3 520.87 USD)
最大連続利益:
3 520.87 USD (25)
シャープレシオ:
0.37
取引アクティビティ:
7.68%
最大入金額:
11.88%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
5.98
長いトレード:
57 (69.51%)
短いトレード:
25 (30.49%)
プロフィットファクター:
3.20
期待されたペイオフ:
103.50 USD
平均利益:
173.99 USD
平均損失:
-351.49 USD
最大連続の負け:
4 (-1 418.44 USD)
最大連続損失:
-1 418.44 USD (4)
月間成長:
85.97%
年間予想:
1 043.15%
アルゴリズム取引:
81%
残高によるドローダウン:
絶対:
396.44 USD
最大の:
1 418.44 USD (28.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.24% (1 418.44 USD)
エクイティによる:
15.92% (741.21 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|8.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|42K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +455.52 USD
最悪のトレード: -522 USD
最大連続の勝ち: 25
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +3 520.87 USD
最大連続損失: -1 418.44 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
196 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Trading on Gold with Breakout Strategy scalping and swing stratgi of risk reward 1:2. Just enjoy my portfolio
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
689%
0
0
USD
USD
6.8K
USD
USD
15
81%
82
86%
8%
3.19
103.50
USD
USD
28%
1:200