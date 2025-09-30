- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
12 (80.00%)
Loss Trade:
3 (20.00%)
Best Trade:
399.00 USD
Worst Trade:
-424.20 USD
Profitto lordo:
1 747.20 USD (10 242 pips)
Perdita lorda:
-826.20 USD (5 000 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (1 099.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 099.91 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
2.10
Long Trade:
12 (80.00%)
Short Trade:
3 (20.00%)
Fattore di profitto:
2.11
Profitto previsto:
61.40 USD
Profitto medio:
145.60 USD
Perdita media:
-275.40 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-402.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-424.20 USD (1)
Crescita mensile:
23.03%
Algo trading:
73%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
178.91 USD
Massimale:
437.86 USD (10.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.28% (437.86 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|921
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +399.00 USD
Worst Trade: -424 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 099.91 USD
Massima perdita consecutiva: -402.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
Trading on Gold with Breakout Strategy scalping and swing stratgi of risk reward 1:2. Just enjoy my portfolio
