Total de Trades:
82
Transacciones Rentables:
71 (86.58%)
Transacciones Irrentables:
11 (13.41%)
Mejor transacción:
455.52 USD
Peor transacción:
-521.85 USD
Beneficio Bruto:
12 353.36 USD (57 755 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 866.39 USD (16 055 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (3 520.87 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 520.87 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.37
Actividad comercial:
7.68%
Carga máxima del depósito:
11.88%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
5.98
Transacciones Largas:
57 (69.51%)
Transacciones Cortas:
25 (30.49%)
Factor de Beneficio:
3.20
Beneficio Esperado:
103.50 USD
Beneficio medio:
173.99 USD
Pérdidas medias:
-351.49 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-1 418.44 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 418.44 USD (4)
Crecimiento al mes:
85.97%
Pronóstico anual:
1 043.15%
Trading algorítmico:
81%
Reducción de balance:
Absoluto:
396.44 USD
Máxima:
1 418.44 USD (28.24%)
Reducción relativa:
De balance:
28.24% (1 418.44 USD)
De fondos:
15.92% (741.21 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|8.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|42K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Trading on Gold with Breakout Strategy scalping and swing stratgi of risk reward 1:2. Just enjoy my portfolio
