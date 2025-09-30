- Прирост
Всего трейдов:
81
Прибыльных трейдов:
70 (86.41%)
Убыточных трейдов:
11 (13.58%)
Лучший трейд:
455.52 USD
Худший трейд:
-521.85 USD
Общая прибыль:
11 920.29 USD (57 405 pips)
Общий убыток:
-3 866.39 USD (16 055 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (3 087.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 087.80 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.36
Торговая активность:
7.68%
Макс. загрузка депозита:
11.88%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
5.68
Длинных трейдов:
56 (69.14%)
Коротких трейдов:
25 (30.86%)
Профит фактор:
3.08
Мат. ожидание:
99.43 USD
Средняя прибыль:
170.29 USD
Средний убыток:
-351.49 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-1 418.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 418.44 USD (4)
Прирост в месяц:
80.30%
Годовой прогноз:
974.33%
Алготрейдинг:
81%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
396.44 USD
Максимальная:
1 418.44 USD (28.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.24% (1 418.44 USD)
По эквити:
15.92% (741.21 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|8.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|41K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +455.52 USD
Худший трейд: -522 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +3 087.80 USD
Макс. убыток в серии: -1 418.44 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Trading on Gold with Breakout Strategy scalping and swing stratgi of risk reward 1:2. Just enjoy my portfolio
