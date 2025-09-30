СигналыРазделы
Gold Specialist
Muhammad Rofiqul A'la

Gold Specialist

Muhammad Rofiqul A'la
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 639%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
81
Прибыльных трейдов:
70 (86.41%)
Убыточных трейдов:
11 (13.58%)
Лучший трейд:
455.52 USD
Худший трейд:
-521.85 USD
Общая прибыль:
11 920.29 USD (57 405 pips)
Общий убыток:
-3 866.39 USD (16 055 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (3 087.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 087.80 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.36
Торговая активность:
7.68%
Макс. загрузка депозита:
11.88%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
5.68
Длинных трейдов:
56 (69.14%)
Коротких трейдов:
25 (30.86%)
Профит фактор:
3.08
Мат. ожидание:
99.43 USD
Средняя прибыль:
170.29 USD
Средний убыток:
-351.49 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-1 418.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 418.44 USD (4)
Прирост в месяц:
80.30%
Годовой прогноз:
974.33%
Алготрейдинг:
81%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
396.44 USD
Максимальная:
1 418.44 USD (28.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.24% (1 418.44 USD)
По эквити:
15.92% (741.21 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 81
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 8.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 41K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +455.52 USD
Худший трейд: -522 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +3 087.80 USD
Макс. убыток в серии: -1 418.44 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real16
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 196...
Trading on Gold with Breakout Strategy scalping and swing stratgi of risk reward 1:2. Just enjoy my portfolio
Нет отзывов
2025.12.17 05:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 21:41
No swaps are charged
2025.12.08 21:41
No swaps are charged
2025.12.08 14:36
No swaps are charged on the signal account
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 16:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 02:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.16 00:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.14 00:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.14 00:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 15:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.09 18:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 17:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 00:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 10:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.30 10:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
