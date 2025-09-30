- 자본
- 축소
트레이드:
88
이익 거래:
76 (86.36%)
손실 거래:
12 (13.64%)
최고의 거래:
455.52 USD
최악의 거래:
-1 413.45 USD
총 수익:
13 906.75 USD (59 031 pips)
총 손실:
-5 279.84 USD (17 091 pips)
연속 최대 이익:
25 (3 520.87 USD)
연속 최대 이익:
3 520.87 USD (25)
샤프 비율:
0.34
거래 활동:
6.60%
최대 입금량:
13.77%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
6.08
롱(주식매수):
61 (69.32%)
숏(주식차입매도):
27 (30.68%)
수익 요인:
2.63
기대수익:
98.03 USD
평균 이익:
182.98 USD
평균 손실:
-439.99 USD
연속 최대 손실:
4 (-1 418.44 USD)
연속 최대 손실:
-1 418.44 USD (4)
월별 성장률:
58.48%
연간 예측:
709.60%
Algo 트레이딩:
82%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
396.44 USD
최대한의:
1 418.44 USD (28.24%)
상대적 삭감:
잔고별:
28.24% (1 418.44 USD)
자본금별:
15.92% (741.21 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|88
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|8.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|42K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +455.52 USD
최악의 거래: -1 413 USD
연속 최대 이익: 25
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +3 520.87 USD
연속 최대 손실: -1 418.44 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Trading on Gold with Breakout Strategy scalping and swing stratgi of risk reward 1:2. Just enjoy my portfolio
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
705%
2
5.4K
USD
USD
8.9K
USD
USD
17
82%
88
86%
7%
2.63
98.03
USD
USD
28%
1:200