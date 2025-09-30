SignaleKategorien
Muhammad Rofiqul A'la

Gold Specialist

Muhammad Rofiqul A'la
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
15 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 571%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
84
Gewinntrades:
72 (85.71%)
Verlusttrades:
12 (14.29%)
Bester Trade:
455.52 USD
Schlechtester Trade:
-1 413.45 USD
Bruttoprofit:
12 755.66 USD (58 062 pips)
Bruttoverlust:
-5 279.84 USD (17 091 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (3 520.87 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 520.87 USD (25)
Sharpe Ratio:
0.32
Trading-Aktivität:
7.68%
Max deposit load:
13.77%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
5.27
Long-Positionen:
58 (69.05%)
Short-Positionen:
26 (30.95%)
Profit-Faktor:
2.42
Mathematische Gewinnerwartung:
89.00 USD
Durchschnittlicher Profit:
177.16 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-439.99 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-1 418.44 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 418.44 USD (4)
Wachstum pro Monat :
53.97%
Jahresprognose:
654.88%
Algo-Trading:
82%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
396.44 USD
Maximaler:
1 418.44 USD (28.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
28.24% (1 418.44 USD)
Kapital:
15.92% (741.21 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 84
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 7.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 41K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +455.52 USD
Schlechtester Trade: -1 413 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 25
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 520.87 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 418.44 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
noch 196 ...
Trading on Gold with Breakout Strategy scalping and swing stratgi of risk reward 1:2. Just enjoy my portfolio
Keine Bewertungen
2025.12.29 01:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.28 23:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 05:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 21:41
No swaps are charged
2025.12.08 21:41
No swaps are charged
2025.12.08 14:36
No swaps are charged on the signal account
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 16:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 02:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.16 00:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.14 00:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.14 00:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 15:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.09 18:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 17:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 00:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 10:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Kopieren

