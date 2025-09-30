- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
84
Gewinntrades:
72 (85.71%)
Verlusttrades:
12 (14.29%)
Bester Trade:
455.52 USD
Schlechtester Trade:
-1 413.45 USD
Bruttoprofit:
12 755.66 USD (58 062 pips)
Bruttoverlust:
-5 279.84 USD (17 091 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (3 520.87 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 520.87 USD (25)
Sharpe Ratio:
0.32
Trading-Aktivität:
7.68%
Max deposit load:
13.77%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
5.27
Long-Positionen:
58 (69.05%)
Short-Positionen:
26 (30.95%)
Profit-Faktor:
2.42
Mathematische Gewinnerwartung:
89.00 USD
Durchschnittlicher Profit:
177.16 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-439.99 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-1 418.44 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 418.44 USD (4)
Wachstum pro Monat :
53.97%
Jahresprognose:
654.88%
Algo-Trading:
82%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
396.44 USD
Maximaler:
1 418.44 USD (28.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
28.24% (1 418.44 USD)
Kapital:
15.92% (741.21 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|84
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|7.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|41K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +455.52 USD
Schlechtester Trade: -1 413 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 25
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 520.87 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 418.44 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Trading on Gold with Breakout Strategy scalping and swing stratgi of risk reward 1:2. Just enjoy my portfolio
