- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
82
盈利交易:
71 (86.58%)
亏损交易:
11 (13.41%)
最好交易:
455.52 USD
最差交易:
-521.85 USD
毛利:
12 353.36 USD (57 755 pips)
毛利亏损:
-3 866.39 USD (16 055 pips)
最大连续赢利:
25 (3 520.87 USD)
最大连续盈利:
3 520.87 USD (25)
夏普比率:
0.37
交易活动:
7.68%
最大入金加载:
11.88%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
3 小时
采收率:
5.98
长期交易:
57 (69.51%)
短期交易:
25 (30.49%)
利润因子:
3.20
预期回报:
103.50 USD
平均利润:
173.99 USD
平均损失:
-351.49 USD
最大连续失误:
4 (-1 418.44 USD)
最大连续亏损:
-1 418.44 USD (4)
每月增长:
85.97%
年度预测:
1 043.15%
算法交易:
81%
结余跌幅:
绝对:
396.44 USD
最大值:
1 418.44 USD (28.24%)
相对跌幅:
结余:
28.24% (1 418.44 USD)
净值:
15.92% (741.21 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|8.5K
|
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|42K
|
- 入金加载
- 提取
最好交易: +455.52 USD
最差交易: -522 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +3 520.87 USD
最大连续亏损: -1 418.44 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Trading on Gold with Breakout Strategy scalping and swing stratgi of risk reward 1:2. Just enjoy my portfolio
