- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
82
Negociações com lucro:
71 (86.58%)
Negociações com perda:
11 (13.41%)
Melhor negociação:
455.52 USD
Pior negociação:
-521.85 USD
Lucro bruto:
12 353.36 USD (57 755 pips)
Perda bruta:
-3 866.39 USD (16 055 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (3 520.87 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 520.87 USD (25)
Índice de Sharpe:
0.37
Atividade de negociação:
7.68%
Depósito máximo carregado:
11.88%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
5.98
Negociações longas:
57 (69.51%)
Negociações curtas:
25 (30.49%)
Fator de lucro:
3.20
Valor esperado:
103.50 USD
Lucro médio:
173.99 USD
Perda média:
-351.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-1 418.44 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 418.44 USD (4)
Crescimento mensal:
85.97%
Previsão anual:
1 043.15%
Algotrading:
81%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
396.44 USD
Máximo:
1 418.44 USD (28.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.24% (1 418.44 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.92% (741.21 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|8.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|42K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +455.52 USD
Pior negociação: -522 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 25
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +3 520.87 USD
Máxima perda consecutiva: -1 418.44 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
196 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Trading on Gold with Breakout Strategy scalping and swing stratgi of risk reward 1:2. Just enjoy my portfolio
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
689%
0
0
USD
USD
6.8K
USD
USD
15
81%
82
86%
8%
3.19
103.50
USD
USD
28%
1:200