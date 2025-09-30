SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Gold Specialist
Muhammad Rofiqul A'la

Gold Specialist

Muhammad Rofiqul A'la
0 comentários
Confiabilidade
15 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 689%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
82
Negociações com lucro:
71 (86.58%)
Negociações com perda:
11 (13.41%)
Melhor negociação:
455.52 USD
Pior negociação:
-521.85 USD
Lucro bruto:
12 353.36 USD (57 755 pips)
Perda bruta:
-3 866.39 USD (16 055 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (3 520.87 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 520.87 USD (25)
Índice de Sharpe:
0.37
Atividade de negociação:
7.68%
Depósito máximo carregado:
11.88%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
5.98
Negociações longas:
57 (69.51%)
Negociações curtas:
25 (30.49%)
Fator de lucro:
3.20
Valor esperado:
103.50 USD
Lucro médio:
173.99 USD
Perda média:
-351.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-1 418.44 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 418.44 USD (4)
Crescimento mensal:
85.97%
Previsão anual:
1 043.15%
Algotrading:
81%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
396.44 USD
Máximo:
1 418.44 USD (28.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.24% (1 418.44 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.92% (741.21 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 82
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 8.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 42K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +455.52 USD
Pior negociação: -522 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 25
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +3 520.87 USD
Máxima perda consecutiva: -1 418.44 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
196 mais ...
Trading on Gold with Breakout Strategy scalping and swing stratgi of risk reward 1:2. Just enjoy my portfolio
Sem comentários
2025.12.17 05:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 21:41
No swaps are charged
2025.12.08 21:41
No swaps are charged
2025.12.08 14:36
No swaps are charged on the signal account
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 16:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 02:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.16 00:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.14 00:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.14 00:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 15:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.09 18:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 17:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 00:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 10:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.30 10:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.