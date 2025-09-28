シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / SpeculativeTradingMT5
Aleksandr Astahov

SpeculativeTradingMT5

Aleksandr Astahov
レビュー0件
13週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -38%
AlfaForexRU-Real
1:40
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
63
利益トレード:
14 (22.22%)
損失トレード:
49 (77.78%)
ベストトレード:
6.17 USD
最悪のトレード:
-5.00 USD
総利益:
45.80 USD (4 616 pips)
総損失:
-103.51 USD (10 311 pips)
最大連続の勝ち:
3 (9.45 USD)
最大連続利益:
9.45 USD (3)
シャープレシオ:
-0.38
取引アクティビティ:
26.55%
最大入金額:
38.21%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
-0.95
長いトレード:
35 (55.56%)
短いトレード:
28 (44.44%)
プロフィットファクター:
0.44
期待されたペイオフ:
-0.92 USD
平均利益:
3.27 USD
平均損失:
-2.11 USD
最大連続の負け:
11 (-22.54 USD)
最大連続損失:
-22.54 USD (11)
月間成長:
-12.30%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
60.93 USD
最大の:
60.93 USD (40.62%)
比較ドローダウン:
残高による:
40.62% (60.93 USD)
エクイティによる:
1.94% (1.77 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSDrfd 62
EURUSDrfd 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSDrfd -55
EURUSDrfd -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSDrfd -5.5K
EURUSDrfd -223
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +6.17 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +9.45 USD
最大連続損失: -22.54 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Manual trading.
 Positions are opened manually after fundamental and technical analysis of the currency pair.
 A fixed stop loss of up to 2% of the current account balance is set for each position.
レビューなし
2025.12.09 19:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 18:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 10:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 15:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 09:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 08:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 16:28
Share of trading days is too low
2025.09.30 16:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.30 15:28
Share of trading days is too low
2025.09.30 15:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.28 07:42
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.28 07:42
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.28 06:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.28 06:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.28 06:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
SpeculativeTradingMT5
30 USD/月
-38%
0
0
USD
92
USD
13
98%
63
22%
27%
0.44
-0.92
USD
41%
1:40
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください