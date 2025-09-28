- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
63
利益トレード:
14 (22.22%)
損失トレード:
49 (77.78%)
ベストトレード:
6.17 USD
最悪のトレード:
-5.00 USD
総利益:
45.80 USD (4 616 pips)
総損失:
-103.51 USD (10 311 pips)
最大連続の勝ち:
3 (9.45 USD)
最大連続利益:
9.45 USD (3)
シャープレシオ:
-0.38
取引アクティビティ:
26.55%
最大入金額:
38.21%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
-0.95
長いトレード:
35 (55.56%)
短いトレード:
28 (44.44%)
プロフィットファクター:
0.44
期待されたペイオフ:
-0.92 USD
平均利益:
3.27 USD
平均損失:
-2.11 USD
最大連続の負け:
11 (-22.54 USD)
最大連続損失:
-22.54 USD (11)
月間成長:
-12.30%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
60.93 USD
最大の:
60.93 USD (40.62%)
比較ドローダウン:
残高による:
40.62% (60.93 USD)
エクイティによる:
1.94% (1.77 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|62
|EURUSDrfd
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSDrfd
|-55
|EURUSDrfd
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSDrfd
|-5.5K
|EURUSDrfd
|-223
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Positions are opened manually after fundamental and technical analysis of the currency pair.
A fixed stop loss of up to 2% of the current account balance is set for each position.
レビューなし
