Aleksandr Astahov

SpeculativeTradingMT5

Aleksandr Astahov
0 comentários
13 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -38%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
63
Negociações com lucro:
14 (22.22%)
Negociações com perda:
49 (77.78%)
Melhor negociação:
6.17 USD
Pior negociação:
-5.00 USD
Lucro bruto:
45.80 USD (4 616 pips)
Perda bruta:
-103.51 USD (10 311 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (9.45 USD)
Máximo lucro consecutivo:
9.45 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.38
Atividade de negociação:
26.55%
Depósito máximo carregado:
38.21%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
-0.95
Negociações longas:
35 (55.56%)
Negociações curtas:
28 (44.44%)
Fator de lucro:
0.44
Valor esperado:
-0.92 USD
Lucro médio:
3.27 USD
Perda média:
-2.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-22.54 USD)
Máxima perda consecutiva:
-22.54 USD (11)
Crescimento mensal:
-12.30%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
60.93 USD
Máximo:
60.93 USD (40.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
40.62% (60.93 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.94% (1.77 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSDrfd 62
EURUSDrfd 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSDrfd -55
EURUSDrfd -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSDrfd -5.5K
EURUSDrfd -223
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6.17 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +9.45 USD
Máxima perda consecutiva: -22.54 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Manual trading.
 Positions are opened manually after fundamental and technical analysis of the currency pair.
 A fixed stop loss of up to 2% of the current account balance is set for each position.
Sem comentários
2025.12.09 19:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 18:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 10:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 15:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 09:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 08:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 16:28
Share of trading days is too low
2025.09.30 16:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.30 15:28
Share of trading days is too low
2025.09.30 15:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.28 07:42
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.28 07:42
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.28 06:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.28 06:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.28 06:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
SpeculativeTradingMT5
30 USD por mês
-38%
0
0
USD
92
USD
13
98%
63
22%
27%
0.44
-0.92
USD
41%
1:40
