트레이드:
65
이익 거래:
14 (21.53%)
손실 거래:
51 (78.46%)
최고의 거래:
6.17 USD
최악의 거래:
-5.12 USD
총 수익:
45.80 USD (4 616 pips)
총 손실:
-110.68 USD (11 016 pips)
연속 최대 이익:
3 (9.45 USD)
연속 최대 이익:
9.45 USD (3)
샤프 비율:
-0.41
거래 활동:
27.60%
최대 입금량:
39.41%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
-1.00
롱(주식매수):
36 (55.38%)
숏(주식차입매도):
29 (44.62%)
수익 요인:
0.41
기대수익:
-1.00 USD
평균 이익:
3.27 USD
평균 손실:
-2.17 USD
연속 최대 손실:
11 (-22.54 USD)
연속 최대 손실:
-22.54 USD (11)
월별 성장률:
-17.98%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
64.88 USD
최대한의:
64.88 USD (43.25%)
상대적 삭감:
잔고별:
43.25% (64.88 USD)
자본금별:
5.02% (4.53 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|64
|EURUSDrfd
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSDrfd
|-63
|EURUSDrfd
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSDrfd
|-6.2K
|EURUSDrfd
|-223
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Positions are opened manually after fundamental and technical analysis of the currency pair.
A fixed stop loss of up to 2% of the current account balance is set for each position.
리뷰 없음
