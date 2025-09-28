- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
62
Прибыльных трейдов:
13 (20.96%)
Убыточных трейдов:
49 (79.03%)
Лучший трейд:
6.17 USD
Худший трейд:
-5.00 USD
Общая прибыль:
42.58 USD (4 283 pips)
Общий убыток:
-103.51 USD (10 311 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (9.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
9.45 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.43
Торговая активность:
25.22%
Макс. загрузка депозита:
38.21%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
35 (56.45%)
Коротких трейдов:
27 (43.55%)
Профит фактор:
0.41
Мат. ожидание:
-0.98 USD
Средняя прибыль:
3.28 USD
Средний убыток:
-2.11 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-22.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-22.54 USD (11)
Прирост в месяц:
-15.36%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
60.93 USD
Максимальная:
60.93 USD (40.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
40.62% (60.93 USD)
По эквити:
1.94% (1.77 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|61
|EURUSDrfd
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSDrfd
|-59
|EURUSDrfd
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSDrfd
|-5.8K
|EURUSDrfd
|-223
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Ручная торговля.Позиции открываются в ручном режиме после фундаментального и технического анализа валютной пары.
На каждую позицию устанавливается фиксированный стоп лосс до 2% от текущего баланса счета.
