СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / SpeculativeTradingMT5
Aleksandr Astahov

SpeculativeTradingMT5

Aleksandr Astahov
0 отзывов
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -41%
AlfaForexRU-Real
1:40
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
62
Прибыльных трейдов:
13 (20.96%)
Убыточных трейдов:
49 (79.03%)
Лучший трейд:
6.17 USD
Худший трейд:
-5.00 USD
Общая прибыль:
42.58 USD (4 283 pips)
Общий убыток:
-103.51 USD (10 311 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (9.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
9.45 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.43
Торговая активность:
25.22%
Макс. загрузка депозита:
38.21%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
35 (56.45%)
Коротких трейдов:
27 (43.55%)
Профит фактор:
0.41
Мат. ожидание:
-0.98 USD
Средняя прибыль:
3.28 USD
Средний убыток:
-2.11 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-22.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-22.54 USD (11)
Прирост в месяц:
-15.36%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
60.93 USD
Максимальная:
60.93 USD (40.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
40.62% (60.93 USD)
По эквити:
1.94% (1.77 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSDrfd 61
EURUSDrfd 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSDrfd -59
EURUSDrfd -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSDrfd -5.8K
EURUSDrfd -223
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.17 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +9.45 USD
Макс. убыток в серии: -22.54 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Ручная торговля.Позиции открываются в ручном режиме после фундаментального и технического анализа валютной пары.
 На каждую позицию устанавливается фиксированный стоп лосс до 2% от текущего баланса счета.



Нет отзывов
2025.12.09 19:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 18:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 10:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 15:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 09:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 08:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 16:28
Share of trading days is too low
2025.09.30 16:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.30 15:28
Share of trading days is too low
2025.09.30 15:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.28 07:42
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.28 07:42
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.28 06:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.28 06:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.28 06:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SpeculativeTradingMT5
30 USD в месяц
-41%
0
0
USD
89
USD
13
98%
62
20%
25%
0.41
-0.98
USD
41%
1:40
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.