Aleksandr Astahov

SpeculativeTradingMT5

Aleksandr Astahov
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -11%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-2.37 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
-16.47 USD (1 641 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
-15.78
Alım-satım etkinliği:
50.25%
Maks. mevduat yükü:
25.08%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
4 (50.00%)
Satış işlemleri:
4 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-2.06 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-2.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-16.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.47 USD (8)
Aylık büyüme:
-10.98%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16.47 USD
Maksimum:
16.47 USD (10.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.98% (16.47 USD)
Varlığa göre:
1.30% (1.79 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSDrfd 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSDrfd -16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSDrfd -1.6K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Manual trading.
 Positions are opened manually after fundamental and technical analysis of the currency pair.
 A fixed stop loss of up to 2% of the current account balance is set for each position.
İnceleme yok
2025.10.06 09:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 08:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 16:28
Share of trading days is too low
2025.09.30 16:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.30 15:28
Share of trading days is too low
2025.09.30 15:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.28 07:42
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.28 07:42
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.28 06:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.28 06:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.28 06:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
