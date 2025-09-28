信号部分
信号 / MetaTrader 5 / SpeculativeTradingMT5
Aleksandr Astahov

SpeculativeTradingMT5

Aleksandr Astahov
0条评论
13
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -41%
AlfaForexRU-Real
1:40
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
62
盈利交易:
13 (20.96%)
亏损交易:
49 (79.03%)
最好交易:
6.17 USD
最差交易:
-5.00 USD
毛利:
42.58 USD (4 283 pips)
毛利亏损:
-103.51 USD (10 311 pips)
最大连续赢利:
3 (9.45 USD)
最大连续盈利:
9.45 USD (3)
夏普比率:
-0.43
交易活动:
26.55%
最大入金加载:
38.21%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
7 小时
采收率:
-1.00
长期交易:
35 (56.45%)
短期交易:
27 (43.55%)
利润因子:
0.41
预期回报:
-0.98 USD
平均利润:
3.28 USD
平均损失:
-2.11 USD
最大连续失误:
11 (-22.54 USD)
最大连续亏损:
-22.54 USD (11)
每月增长:
-15.36%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
60.93 USD
最大值:
60.93 USD (40.62%)
相对跌幅:
结余:
40.62% (60.93 USD)
净值:
1.94% (1.77 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSDrfd 61
EURUSDrfd 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSDrfd -59
EURUSDrfd -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSDrfd -5.8K
EURUSDrfd -223
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +6.17 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +9.45 USD
最大连续亏损: -22.54 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Manual trading.
 Positions are opened manually after fundamental and technical analysis of the currency pair.
 A fixed stop loss of up to 2% of the current account balance is set for each position.
没有评论
2025.12.09 19:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 18:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 10:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 15:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 09:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 08:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 16:28
Share of trading days is too low
2025.09.30 16:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.30 15:28
Share of trading days is too low
2025.09.30 15:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.28 07:42
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.28 07:42
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.28 06:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.28 06:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.28 06:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
SpeculativeTradingMT5
每月30 USD
-41%
0
0
USD
89
USD
13
98%
62
20%
27%
0.41
-0.98
USD
41%
1:40
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载