トレード:
1 071
利益トレード:
823 (76.84%)
損失トレード:
248 (23.16%)
ベストトレード:
285.81 USD
最悪のトレード:
-744.96 USD
総利益:
16 792.27 USD (2 001 574 pips)
総損失:
-15 133.98 USD (1 932 881 pips)
最大連続の勝ち:
22 (468.96 USD)
最大連続利益:
799.46 USD (18)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
74.95%
最大入金額:
34.55%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
0.66
長いトレード:
594 (55.46%)
短いトレード:
477 (44.54%)
プロフィットファクター:
1.11
期待されたペイオフ:
1.55 USD
平均利益:
20.40 USD
平均損失:
-61.02 USD
最大連続の負け:
7 (-579.37 USD)
最大連続損失:
-1 042.73 USD (4)
月間成長:
-28.46%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
2 512.40 USD (72.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
55.72% (2 512.40 USD)
エクイティによる:
60.18% (2 285.13 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1029
|BTCUSD
|42
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.7K
|BTCUSD
|-8
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|79K
|BTCUSD
|-9.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
ベストトレード: +285.81 USD
最悪のトレード: -745 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +468.96 USD
最大連続損失: -579.37 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ECMarkets-Live02"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.00 × 3
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|1.00 × 11
|
EBCGroup-Live
|3.08 × 191
|
FusionMarkets-Live 2
|3.15 × 52
|
Exness-Real
|4.52 × 400
|
RoboForex-ProCent-8
|4.78 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|5.53 × 19
|
Alpari-Pro.ECN2
|6.03 × 113
|
ICMarketsSC-Live05
|6.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|7.74 × 27
|
FXView2-Live
|7.89 × 331
|
TitanFX-05
|8.40 × 642
|
GoMarkets-Real 10
|8.50 × 209
|
TitanFX-03
|9.04 × 1434
|
CXMTradingLtd-Real
|9.71 × 449
|
ForexChief-DirectFX
|9.98 × 449
|
EagleFX-Live
|15.50 × 442
|
ATFXGM9-Live
|23.00 × 1
レビューなし
