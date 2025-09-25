シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Haibo Xie2019
Cheng Bo Xie

Haibo Xie2019

Cheng Bo Xie
レビュー0件
信頼性
13週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 197%
ECMarkets-Live02
1:400
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 071
利益トレード:
823 (76.84%)
損失トレード:
248 (23.16%)
ベストトレード:
285.81 USD
最悪のトレード:
-744.96 USD
総利益:
16 792.27 USD (2 001 574 pips)
総損失:
-15 133.98 USD (1 932 881 pips)
最大連続の勝ち:
22 (468.96 USD)
最大連続利益:
799.46 USD (18)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
74.95%
最大入金額:
34.55%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
0.66
長いトレード:
594 (55.46%)
短いトレード:
477 (44.54%)
プロフィットファクター:
1.11
期待されたペイオフ:
1.55 USD
平均利益:
20.40 USD
平均損失:
-61.02 USD
最大連続の負け:
7 (-579.37 USD)
最大連続損失:
-1 042.73 USD (4)
月間成長:
-28.46%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
2 512.40 USD (72.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
55.72% (2 512.40 USD)
エクイティによる:
60.18% (2 285.13 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 1029
BTCUSD 42
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1.7K
BTCUSD -8
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 79K
BTCUSD -9.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +285.81 USD
最悪のトレード: -745 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +468.96 USD
最大連続損失: -579.37 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ECMarkets-Live02"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TradeMaxGlobal-Live2
0.00 × 3
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
1.00 × 11
EBCGroup-Live
3.08 × 191
FusionMarkets-Live 2
3.15 × 52
Exness-Real
4.52 × 400
RoboForex-ProCent-8
4.78 × 9
BlackBullMarkets-Live
5.53 × 19
Alpari-Pro.ECN2
6.03 × 113
ICMarketsSC-Live05
6.33 × 3
ICMarketsSC-Live24
7.74 × 27
FXView2-Live
7.89 × 331
TitanFX-05
8.40 × 642
GoMarkets-Real 10
8.50 × 209
TitanFX-03
9.04 × 1434
CXMTradingLtd-Real
9.71 × 449
ForexChief-DirectFX
9.98 × 449
EagleFX-Live
15.50 × 442
ATFXGM9-Live
23.00 × 1
レビューなし
2025.12.11 15:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.11 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 11:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 04:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 19:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 19:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 18:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 21:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 14:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 02:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 01:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 00:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 23:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 17:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.26 16:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.26 15:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.24 16:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
