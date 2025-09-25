- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 071
Transacciones Rentables:
823 (76.84%)
Transacciones Irrentables:
248 (23.16%)
Mejor transacción:
285.81 USD
Peor transacción:
-744.96 USD
Beneficio Bruto:
16 792.27 USD (2 001 574 pips)
Pérdidas Brutas:
-15 133.98 USD (1 932 881 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (468.96 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
799.46 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
74.95%
Carga máxima del depósito:
34.55%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
0.66
Transacciones Largas:
594 (55.46%)
Transacciones Cortas:
477 (44.54%)
Factor de Beneficio:
1.11
Beneficio Esperado:
1.55 USD
Beneficio medio:
20.40 USD
Pérdidas medias:
-61.02 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-579.37 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 042.73 USD (4)
Crecimiento al mes:
-28.46%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
2 512.40 USD (72.68%)
Reducción relativa:
De balance:
55.72% (2 512.40 USD)
De fondos:
60.18% (2 285.13 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1029
|BTCUSD
|42
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.7K
|BTCUSD
|-8
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|79K
|BTCUSD
|-9.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +285.81 USD
Peor transacción: -745 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +468.96 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -579.37 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ECMarkets-Live02" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.00 × 3
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|1.00 × 11
|
EBCGroup-Live
|3.08 × 191
|
FusionMarkets-Live 2
|3.15 × 52
|
Exness-Real
|4.52 × 400
|
RoboForex-ProCent-8
|4.78 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|5.53 × 19
|
Alpari-Pro.ECN2
|6.03 × 113
|
ICMarketsSC-Live05
|6.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|7.74 × 27
|
FXView2-Live
|7.89 × 331
|
TitanFX-05
|8.40 × 642
|
GoMarkets-Real 10
|8.50 × 209
|
TitanFX-03
|9.04 × 1434
|
CXMTradingLtd-Real
|9.71 × 449
|
ForexChief-DirectFX
|9.98 × 449
|
EagleFX-Live
|15.50 × 442
|
ATFXGM9-Live
|23.00 × 1
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
197%
0
0
USD
USD
4.2K
USD
USD
13
0%
1 071
76%
75%
1.10
1.55
USD
USD
60%
1:400