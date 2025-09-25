- 자본
- 축소
트레이드:
1 087
이익 거래:
831 (76.44%)
손실 거래:
256 (23.55%)
최고의 거래:
285.81 USD
최악의 거래:
-744.96 USD
총 수익:
17 067.26 USD (2 009 765 pips)
총 손실:
-16 454.23 USD (1 965 753 pips)
연속 최대 이익:
22 (468.96 USD)
연속 최대 이익:
799.46 USD (18)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
74.97%
최대 입금량:
34.55%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
0.24
롱(주식매수):
601 (55.29%)
숏(주식차입매도):
486 (44.71%)
수익 요인:
1.04
기대수익:
0.56 USD
평균 이익:
20.54 USD
평균 손실:
-64.27 USD
연속 최대 손실:
7 (-579.37 USD)
연속 최대 손실:
-1 042.73 USD (4)
월별 성장률:
-42.19%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
2 512.40 USD (72.68%)
상대적 삭감:
잔고별:
55.72% (2 512.40 USD)
자본금별:
60.18% (2 285.13 USD)
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +285.81 USD
최악의 거래: -745 USD
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +468.96 USD
연속 최대 손실: -579.37 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ECMarkets-Live02"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.00 × 3
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|1.00 × 11
|
EBCGroup-Live
|3.08 × 191
|
FusionMarkets-Live 2
|3.15 × 52
|
Exness-Real
|4.52 × 400
|
RoboForex-ProCent-8
|4.78 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|5.53 × 19
|
Alpari-Pro.ECN2
|6.03 × 113
|
ICMarketsSC-Live05
|6.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|7.74 × 27
|
FXView2-Live
|7.89 × 331
|
TitanFX-05
|8.40 × 642
|
GoMarkets-Real 10
|8.50 × 209
|
TitanFX-03
|9.04 × 1434
|
CXMTradingLtd-Real
|9.71 × 449
|
ForexChief-DirectFX
|9.98 × 449
|
EagleFX-Live
|15.50 × 442
|
ATFXGM9-Live
|23.00 × 1
