시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Haibo Xie2019
Cheng Bo Xie

Haibo Xie2019

Cheng Bo Xie
0 리뷰
안정성
14
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 139%
ECMarkets-Live02
1:400
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 087
이익 거래:
831 (76.44%)
손실 거래:
256 (23.55%)
최고의 거래:
285.81 USD
최악의 거래:
-744.96 USD
총 수익:
17 067.26 USD (2 009 765 pips)
총 손실:
-16 454.23 USD (1 965 753 pips)
연속 최대 이익:
22 (468.96 USD)
연속 최대 이익:
799.46 USD (18)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
74.97%
최대 입금량:
34.55%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
0.24
롱(주식매수):
601 (55.29%)
숏(주식차입매도):
486 (44.71%)
수익 요인:
1.04
기대수익:
0.56 USD
평균 이익:
20.54 USD
평균 손실:
-64.27 USD
연속 최대 손실:
7 (-579.37 USD)
연속 최대 손실:
-1 042.73 USD (4)
월별 성장률:
-42.19%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
2 512.40 USD (72.68%)
상대적 삭감:
잔고별:
55.72% (2 512.40 USD)
자본금별:
60.18% (2 285.13 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 1045
BTCUSD 42
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 621
BTCUSD -8
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 55K
BTCUSD -9.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +285.81 USD
최악의 거래: -745 USD
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +468.96 USD
연속 최대 손실: -579.37 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ECMarkets-Live02"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

TradeMaxGlobal-Live2
0.00 × 3
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
1.00 × 11
EBCGroup-Live
3.08 × 191
FusionMarkets-Live 2
3.15 × 52
Exness-Real
4.52 × 400
RoboForex-ProCent-8
4.78 × 9
BlackBullMarkets-Live
5.53 × 19
Alpari-Pro.ECN2
6.03 × 113
ICMarketsSC-Live05
6.33 × 3
ICMarketsSC-Live24
7.74 × 27
FXView2-Live
7.89 × 331
TitanFX-05
8.40 × 642
GoMarkets-Real 10
8.50 × 209
TitanFX-03
9.04 × 1434
CXMTradingLtd-Real
9.71 × 449
ForexChief-DirectFX
9.98 × 449
EagleFX-Live
15.50 × 442
ATFXGM9-Live
23.00 × 1
리뷰 없음
2025.12.11 15:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.11 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 11:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 04:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 19:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 19:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 18:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 21:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 14:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 02:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 01:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 00:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 23:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 17:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.26 16:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.26 15:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.24 16:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
