İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
9 (81.81%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (18.18%)
En iyi işlem:
78.20 USD
En kötü işlem:
-59.64 USD
Brüt kâr:
169.38 USD (13 051 pips)
Brüt zarar:
-113.57 USD (11 350 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (115.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
115.06 USD (5)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
6.42%
Maks. mevduat yükü:
6.35%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.49
Alış işlemleri:
6 (54.55%)
Satış işlemleri:
5 (45.45%)
Kâr faktörü:
1.49
Beklenen getiri:
5.07 USD
Ortalama kâr:
18.82 USD
Ortalama zarar:
-56.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-113.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-113.57 USD (2)
Aylık büyüme:
12.75%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
113.57 USD (22.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.99% (113.57 USD)
Varlığa göre:
15.05% (66.23 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|56
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.7K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ECMarkets-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
TradeMaxGlobal-Live2
|0.00 × 3
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
|1.00 × 11
EBCGroup-Live
|3.08 × 191
FusionMarkets-Live 2
|3.15 × 52
Exness-Real
|4.52 × 400
RoboForex-ProCent-8
|4.78 × 9
BlackBullMarkets-Live
|5.53 × 19
Alpari-Pro.ECN2
|6.03 × 113
ICMarketsSC-Live05
|6.33 × 3
ICMarketsSC-Live24
|7.74 × 27
FXView2-Live
|7.89 × 331
TitanFX-05
|8.40 × 642
GoMarkets-Real 10
|8.50 × 209
TitanFX-03
|9.04 × 1434
CXMTradingLtd-Real
|9.71 × 449
ForexChief-DirectFX
|9.98 × 449
EagleFX-Live
|15.50 × 442
ATFXGM9-Live
|23.00 × 1
