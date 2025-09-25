- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
9 (81.81%)
Loss Trade:
2 (18.18%)
Best Trade:
78.20 USD
Worst Trade:
-59.64 USD
Profitto lordo:
169.38 USD (13 051 pips)
Perdita lorda:
-113.57 USD (11 350 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (115.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
115.06 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
6.42%
Massimo carico di deposito:
6.35%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.49
Long Trade:
6 (54.55%)
Short Trade:
5 (45.45%)
Fattore di profitto:
1.49
Profitto previsto:
5.07 USD
Profitto medio:
18.82 USD
Perdita media:
-56.79 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-113.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-113.57 USD (2)
Crescita mensile:
12.75%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
113.57 USD (22.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.99% (113.57 USD)
Per equità:
15.05% (66.23 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|56
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +78.20 USD
Worst Trade: -60 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +115.06 USD
Massima perdita consecutiva: -113.57 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.00 × 3
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|1.00 × 11
|
EBCGroup-Live
|3.08 × 191
|
FusionMarkets-Live 2
|3.15 × 52
|
Exness-Real
|4.52 × 400
|
RoboForex-ProCent-8
|4.78 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|5.53 × 19
|
Alpari-Pro.ECN2
|6.03 × 113
|
ICMarketsSC-Live05
|6.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|7.74 × 27
|
FXView2-Live
|7.89 × 331
|
TitanFX-05
|8.40 × 642
|
GoMarkets-Real 10
|8.50 × 209
|
TitanFX-03
|9.04 × 1434
|
CXMTradingLtd-Real
|9.71 × 449
|
ForexChief-DirectFX
|9.98 × 449
|
EagleFX-Live
|15.50 × 442
|
ATFXGM9-Live
|23.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
13%
0
0
USD
USD
496
USD
USD
1
0%
11
81%
6%
1.49
5.07
USD
USD
23%
1:400