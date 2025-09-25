СигналыРазделы
Cheng Bo Xie

Haibo Xie2019

Cheng Bo Xie
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 197%
ECMarkets-Live02
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 066
Прибыльных трейдов:
819 (76.82%)
Убыточных трейдов:
247 (23.17%)
Лучший трейд:
285.81 USD
Худший трейд:
-744.96 USD
Общая прибыль:
16 508.10 USD (1 994 267 pips)
Общий убыток:
-14 855.65 USD (1 925 847 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (468.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
799.46 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
74.95%
Макс. загрузка депозита:
34.55%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
0.66
Длинных трейдов:
590 (55.35%)
Коротких трейдов:
476 (44.65%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
1.55 USD
Средняя прибыль:
20.16 USD
Средний убыток:
-60.14 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-579.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 042.73 USD (4)
Прирост в месяц:
-25.04%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2 512.40 USD (72.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
55.72% (2 512.40 USD)
По эквити:
60.18% (2 285.13 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1024
BTCUSD 42
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.7K
BTCUSD -8
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 79K
BTCUSD -9.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +285.81 USD
Худший трейд: -745 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +468.96 USD
Макс. убыток в серии: -579.37 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeMaxGlobal-Live2
0.00 × 3
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
1.00 × 11
EBCGroup-Live
3.08 × 191
FusionMarkets-Live 2
3.15 × 52
Exness-Real
4.52 × 400
RoboForex-ProCent-8
4.78 × 9
BlackBullMarkets-Live
5.53 × 19
Alpari-Pro.ECN2
6.03 × 113
ICMarketsSC-Live05
6.33 × 3
ICMarketsSC-Live24
7.74 × 27
FXView2-Live
7.89 × 331
TitanFX-05
8.40 × 642
GoMarkets-Real 10
8.50 × 209
TitanFX-03
9.04 × 1434
CXMTradingLtd-Real
9.71 × 449
ForexChief-DirectFX
9.98 × 449
EagleFX-Live
15.50 × 442
ATFXGM9-Live
23.00 × 1
Нет отзывов
2025.12.11 15:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.11 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 11:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 04:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 19:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 19:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 18:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 21:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 14:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 02:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 01:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 00:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 23:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 17:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.26 16:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.26 15:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.24 16:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
