Cheng Bo Xie

Haibo Xie2019

Cheng Bo Xie
Confiabilidade
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 197%
ECMarkets-Live02
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 071
Negociações com lucro:
823 (76.84%)
Negociações com perda:
248 (23.16%)
Melhor negociação:
285.81 USD
Pior negociação:
-744.96 USD
Lucro bruto:
16 792.27 USD (2 001 574 pips)
Perda bruta:
-15 133.98 USD (1 932 881 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (468.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
799.46 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
74.95%
Depósito máximo carregado:
34.55%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
0.66
Negociações longas:
594 (55.46%)
Negociações curtas:
477 (44.54%)
Fator de lucro:
1.11
Valor esperado:
1.55 USD
Lucro médio:
20.40 USD
Perda média:
-61.02 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-579.37 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 042.73 USD (4)
Crescimento mensal:
-28.46%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
2 512.40 USD (72.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
55.72% (2 512.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
60.18% (2 285.13 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1029
BTCUSD 42
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.7K
BTCUSD -8
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 79K
BTCUSD -9.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +285.81 USD
Pior negociação: -745 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +468.96 USD
Máxima perda consecutiva: -579.37 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ECMarkets-Live02" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TradeMaxGlobal-Live2
0.00 × 3
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
1.00 × 11
EBCGroup-Live
3.08 × 191
FusionMarkets-Live 2
3.15 × 52
Exness-Real
4.52 × 400
RoboForex-ProCent-8
4.78 × 9
BlackBullMarkets-Live
5.53 × 19
Alpari-Pro.ECN2
6.03 × 113
ICMarketsSC-Live05
6.33 × 3
ICMarketsSC-Live24
7.74 × 27
FXView2-Live
7.89 × 331
TitanFX-05
8.40 × 642
GoMarkets-Real 10
8.50 × 209
TitanFX-03
9.04 × 1434
CXMTradingLtd-Real
9.71 × 449
ForexChief-DirectFX
9.98 × 449
EagleFX-Live
15.50 × 442
ATFXGM9-Live
23.00 × 1
2025.12.11 15:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.11 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 11:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 04:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 19:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 19:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 18:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 21:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 14:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 02:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 01:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 00:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 23:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 17:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.26 16:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.26 15:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.24 16:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
