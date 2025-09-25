- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 071
Negociações com lucro:
823 (76.84%)
Negociações com perda:
248 (23.16%)
Melhor negociação:
285.81 USD
Pior negociação:
-744.96 USD
Lucro bruto:
16 792.27 USD (2 001 574 pips)
Perda bruta:
-15 133.98 USD (1 932 881 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (468.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
799.46 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
74.95%
Depósito máximo carregado:
34.55%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
0.66
Negociações longas:
594 (55.46%)
Negociações curtas:
477 (44.54%)
Fator de lucro:
1.11
Valor esperado:
1.55 USD
Lucro médio:
20.40 USD
Perda média:
-61.02 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-579.37 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 042.73 USD (4)
Crescimento mensal:
-28.46%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
2 512.40 USD (72.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
55.72% (2 512.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
60.18% (2 285.13 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1029
|BTCUSD
|42
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.7K
|BTCUSD
|-8
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|79K
|BTCUSD
|-9.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +285.81 USD
Pior negociação: -745 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +468.96 USD
Máxima perda consecutiva: -579.37 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ECMarkets-Live02" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.00 × 3
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|1.00 × 11
|
EBCGroup-Live
|3.08 × 191
|
FusionMarkets-Live 2
|3.15 × 52
|
Exness-Real
|4.52 × 400
|
RoboForex-ProCent-8
|4.78 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|5.53 × 19
|
Alpari-Pro.ECN2
|6.03 × 113
|
ICMarketsSC-Live05
|6.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|7.74 × 27
|
FXView2-Live
|7.89 × 331
|
TitanFX-05
|8.40 × 642
|
GoMarkets-Real 10
|8.50 × 209
|
TitanFX-03
|9.04 × 1434
|
CXMTradingLtd-Real
|9.71 × 449
|
ForexChief-DirectFX
|9.98 × 449
|
EagleFX-Live
|15.50 × 442
|
ATFXGM9-Live
|23.00 × 1
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
197%
0
0
USD
USD
4.2K
USD
USD
13
0%
1 071
76%
75%
1.10
1.55
USD
USD
60%
1:400