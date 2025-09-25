SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Haibo Xie2019
Cheng Bo Xie

Haibo Xie2019

Cheng Bo Xie
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
13 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 199%
ECMarkets-Live02
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 074
Gewinntrades:
825 (76.81%)
Verlusttrades:
249 (23.18%)
Bester Trade:
285.81 USD
Schlechtester Trade:
-744.96 USD
Bruttoprofit:
16 863.81 USD (2 003 270 pips)
Bruttoverlust:
-15 179.06 USD (1 934 004 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (468.96 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
799.46 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
74.95%
Max deposit load:
34.55%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
0.67
Long-Positionen:
595 (55.40%)
Short-Positionen:
479 (44.60%)
Profit-Faktor:
1.11
Mathematische Gewinnerwartung:
1.57 USD
Durchschnittlicher Profit:
20.44 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-60.96 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-579.37 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 042.73 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-27.25%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
2 512.40 USD (72.68%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
55.72% (2 512.40 USD)
Kapital:
60.18% (2 285.13 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1032
BTCUSD 42
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.7K
BTCUSD -8
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 80K
BTCUSD -9.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +285.81 USD
Schlechtester Trade: -745 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +468.96 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -579.37 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ECMarkets-Live02" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TradeMaxGlobal-Live2
0.00 × 3
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
1.00 × 11
EBCGroup-Live
3.08 × 191
FusionMarkets-Live 2
3.15 × 52
Exness-Real
4.52 × 400
RoboForex-ProCent-8
4.78 × 9
BlackBullMarkets-Live
5.53 × 19
Alpari-Pro.ECN2
6.03 × 113
ICMarketsSC-Live05
6.33 × 3
ICMarketsSC-Live24
7.74 × 27
FXView2-Live
7.89 × 331
TitanFX-05
8.40 × 642
GoMarkets-Real 10
8.50 × 209
TitanFX-03
9.04 × 1434
CXMTradingLtd-Real
9.71 × 449
ForexChief-DirectFX
9.98 × 449
EagleFX-Live
15.50 × 442
ATFXGM9-Live
23.00 × 1
Keine Bewertungen
2025.12.11 15:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.11 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 11:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 04:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 19:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 19:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 18:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 21:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 14:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 02:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 01:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 00:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 23:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 17:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.26 16:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.26 15:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.24 16:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Haibo Xie2019
30 USD pro Monat
199%
0
0
USD
4.3K
USD
13
0%
1 074
76%
75%
1.11
1.57
USD
60%
1:400
Kopieren

