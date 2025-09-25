- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 066
盈利交易:
819 (76.82%)
亏损交易:
247 (23.17%)
最好交易:
285.81 USD
最差交易:
-744.96 USD
毛利:
16 508.10 USD (1 994 267 pips)
毛利亏损:
-14 855.65 USD (1 925 847 pips)
最大连续赢利:
22 (468.96 USD)
最大连续盈利:
799.46 USD (18)
夏普比率:
0.06
交易活动:
74.95%
最大入金加载:
34.55%
最近交易:
11 几分钟前
每周交易:
34
平均持有时间:
8 小时
采收率:
0.66
长期交易:
590 (55.35%)
短期交易:
476 (44.65%)
利润因子:
1.11
预期回报:
1.55 USD
平均利润:
20.16 USD
平均损失:
-60.14 USD
最大连续失误:
7 (-579.37 USD)
最大连续亏损:
-1 042.73 USD (4)
每月增长:
-25.04%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
2 512.40 USD (72.68%)
相对跌幅:
结余:
55.72% (2 512.40 USD)
净值:
60.18% (2 285.13 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1024
|BTCUSD
|42
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.7K
|BTCUSD
|-8
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|79K
|BTCUSD
|-9.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +285.81 USD
最差交易: -745 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +468.96 USD
最大连续亏损: -579.37 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ECMarkets-Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.00 × 3
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|1.00 × 11
|
EBCGroup-Live
|3.08 × 191
|
FusionMarkets-Live 2
|3.15 × 52
|
Exness-Real
|4.52 × 400
|
RoboForex-ProCent-8
|4.78 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|5.53 × 19
|
Alpari-Pro.ECN2
|6.03 × 113
|
ICMarketsSC-Live05
|6.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|7.74 × 27
|
FXView2-Live
|7.89 × 331
|
TitanFX-05
|8.40 × 642
|
GoMarkets-Real 10
|8.50 × 209
|
TitanFX-03
|9.04 × 1434
|
CXMTradingLtd-Real
|9.71 × 449
|
ForexChief-DirectFX
|9.98 × 449
|
EagleFX-Live
|15.50 × 442
|
ATFXGM9-Live
|23.00 × 1
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
197%
0
0
USD
USD
4.2K
USD
USD
12
0%
1 066
76%
75%
1.11
1.55
USD
USD
60%
1:400