- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
671
利益トレード:
533 (79.43%)
損失トレード:
138 (20.57%)
ベストトレード:
28.20 USD
最悪のトレード:
-17.73 USD
総利益:
1 655.20 USD (192 217 pips)
総損失:
-670.65 USD (153 319 pips)
最大連続の勝ち:
152 (242.84 USD)
最大連続利益:
424.86 USD (74)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
90.82%
最大入金額:
1.60%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
2.24
長いトレード:
671 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
2.47
期待されたペイオフ:
1.47 USD
平均利益:
3.11 USD
平均損失:
-4.86 USD
最大連続の負け:
56 (-439.07 USD)
最大連続損失:
-439.07 USD (56)
月間成長:
0.67%
年間予想:
8.17%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
439.07 USD (3.91%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.91% (439.07 USD)
エクイティによる:
10.09% (1 132.31 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|442
|SOLUSD
|102
|AUDCAD
|65
|XLMUSD
|62
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|1.2K
|SOLUSD
|-99
|AUDCAD
|95
|XLMUSD
|-225
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|123K
|SOLUSD
|-79K
|AUDCAD
|12K
|XLMUSD
|-18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +28.20 USD
最悪のトレード: -18 USD
最大連続の勝ち: 74
最大連続の負け: 56
最大連続利益: +242.84 USD
最大連続損失: -439.07 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.30 × 67
|
E8Funding-Demo
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Demo
|5.50 × 4
|
RoboForex-ProCent-2
|13.07 × 41
