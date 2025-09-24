- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
671
Negociações com lucro:
533 (79.43%)
Negociações com perda:
138 (20.57%)
Melhor negociação:
28.20 USD
Pior negociação:
-17.73 USD
Lucro bruto:
1 655.20 USD (192 217 pips)
Perda bruta:
-670.65 USD (153 319 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
152 (242.84 USD)
Máximo lucro consecutivo:
424.86 USD (74)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
90.82%
Depósito máximo carregado:
1.60%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
2.24
Negociações longas:
671 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
2.47
Valor esperado:
1.47 USD
Lucro médio:
3.11 USD
Perda média:
-4.86 USD
Máximo de perdas consecutivas:
56 (-439.07 USD)
Máxima perda consecutiva:
-439.07 USD (56)
Crescimento mensal:
0.67%
Previsão anual:
8.17%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
439.07 USD (3.91%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.91% (439.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.09% (1 132.31 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|442
|SOLUSD
|102
|AUDCAD
|65
|XLMUSD
|62
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|1.2K
|SOLUSD
|-99
|AUDCAD
|95
|XLMUSD
|-225
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|123K
|SOLUSD
|-79K
|AUDCAD
|12K
|XLMUSD
|-18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +28.20 USD
Pior negociação: -18 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 74
Máximo de perdas consecutivas: 56
Máximo lucro consecutivo: +242.84 USD
Máxima perda consecutiva: -439.07 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.30 × 67
|
E8Funding-Demo
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Demo
|5.50 × 4
|
RoboForex-ProCent-2
|13.07 × 41
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
666 USD por mês
10%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
13
100%
671
79%
91%
2.46
1.47
USD
USD
10%
1:500