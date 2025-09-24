A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageInternational-Live 11 0.00 × 2 Exness-Real17 0.00 × 1 FBS-Real-9 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live06 0.30 × 67 E8Funding-Demo 1.00 × 1 VantageInternational-Demo 5.50 × 4 RoboForex-ProCent-2 13.07 × 41 Faça o login ou registrar Para estatísticas em detalhe,ou