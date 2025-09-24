- 자본
- 축소
트레이드:
760
이익 거래:
622 (81.84%)
손실 거래:
138 (18.16%)
최고의 거래:
28.20 USD
최악의 거래:
-17.73 USD
총 수익:
1 801.50 USD (206 470 pips)
총 손실:
-670.65 USD (153 319 pips)
연속 최대 이익:
162 (338.51 USD)
연속 최대 이익:
424.86 USD (74)
샤프 비율:
0.33
거래 활동:
91.82%
최대 입금량:
1.60%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
109
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
2.58
롱(주식매수):
760 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
2.69
기대수익:
1.49 USD
평균 이익:
2.90 USD
평균 손실:
-4.86 USD
연속 최대 손실:
56 (-439.07 USD)
연속 최대 손실:
-439.07 USD (56)
월별 성장률:
1.47%
연간 예측:
17.87%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
439.07 USD (3.91%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.91% (439.07 USD)
자본금별:
10.09% (1 132.31 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|442
|SOLUSD
|102
|AUDCAD
|95
|XLMUSD
|62
|GBPCHF
|59
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|1.2K
|SOLUSD
|-99
|AUDCAD
|158
|XLMUSD
|-225
|GBPCHF
|83
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|123K
|SOLUSD
|-79K
|AUDCAD
|21K
|XLMUSD
|-18K
|GBPCHF
|6.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +28.20 USD
최악의 거래: -18 USD
연속 최대 이익: 74
연속 최대 손실: 56
연속 최대 이익: +338.51 USD
연속 최대 손실: -439.07 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
