시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / P Cobra CCY Part 2
Ka Wai Chiong

P Cobra CCY Part 2

Ka Wai Chiong
0 리뷰
안정성
15
0 / 0 USD
월별 666 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 11%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
760
이익 거래:
622 (81.84%)
손실 거래:
138 (18.16%)
최고의 거래:
28.20 USD
최악의 거래:
-17.73 USD
총 수익:
1 801.50 USD (206 470 pips)
총 손실:
-670.65 USD (153 319 pips)
연속 최대 이익:
162 (338.51 USD)
연속 최대 이익:
424.86 USD (74)
샤프 비율:
0.33
거래 활동:
91.82%
최대 입금량:
1.60%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
109
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
2.58
롱(주식매수):
760 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
2.69
기대수익:
1.49 USD
평균 이익:
2.90 USD
평균 손실:
-4.86 USD
연속 최대 손실:
56 (-439.07 USD)
연속 최대 손실:
-439.07 USD (56)
월별 성장률:
1.47%
연간 예측:
17.87%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
439.07 USD (3.91%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.91% (439.07 USD)
자본금별:
10.09% (1 132.31 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY 442
SOLUSD 102
AUDCAD 95
XLMUSD 62
GBPCHF 59
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY 1.2K
SOLUSD -99
AUDCAD 158
XLMUSD -225
GBPCHF 83
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY 123K
SOLUSD -79K
AUDCAD 21K
XLMUSD -18K
GBPCHF 6.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +28.20 USD
최악의 거래: -18 USD
연속 최대 이익: 74
연속 최대 손실: 56
연속 최대 이익: +338.51 USD
연속 최대 손실: -439.07 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VantageInternational-Live 11
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 1
FBS-Real-9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.30 × 67
E8Funding-Demo
1.00 × 1
VantageInternational-Demo
5.50 × 4
RoboForex-ProCent-2
13.07 × 41
리뷰 없음
2025.12.29 12:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 23:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 10:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 20:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 13:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 15:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 10:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 11:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 17:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 11:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 10:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 14:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 12:35
Share of trading days is too low
2025.09.24 12:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.24 12:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 10:22
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 10:22
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 10:22
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
