- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
671
盈利交易:
533 (79.43%)
亏损交易:
138 (20.57%)
最好交易:
28.20 USD
最差交易:
-17.73 USD
毛利:
1 655.20 USD (192 217 pips)
毛利亏损:
-670.65 USD (153 319 pips)
最大连续赢利:
152 (242.84 USD)
最大连续盈利:
424.86 USD (74)
夏普比率:
0.31
交易活动:
90.82%
最大入金加载:
1.60%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
3 天
采收率:
2.24
长期交易:
671 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
2.47
预期回报:
1.47 USD
平均利润:
3.11 USD
平均损失:
-4.86 USD
最大连续失误:
56 (-439.07 USD)
最大连续亏损:
-439.07 USD (56)
每月增长:
0.67%
年度预测:
8.17%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
439.07 USD (3.91%)
相对跌幅:
结余:
3.91% (439.07 USD)
净值:
10.09% (1 132.31 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|442
|SOLUSD
|102
|AUDCAD
|65
|XLMUSD
|62
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|1.2K
|SOLUSD
|-99
|AUDCAD
|95
|XLMUSD
|-225
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|123K
|SOLUSD
|-79K
|AUDCAD
|12K
|XLMUSD
|-18K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +28.20 USD
最差交易: -18 USD
最大连续赢利: 74
最大连续失误: 56
最大连续盈利: +242.84 USD
最大连续亏损: -439.07 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
