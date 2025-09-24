SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / P Cobra CCY Part 2
Ka Wai Chiong

P Cobra CCY Part 2

Ka Wai Chiong
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
13 Wochen
0 / 0 USD
Für 666 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 10%
VantageInternational-Live 11
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
671
Gewinntrades:
533 (79.43%)
Verlusttrades:
138 (20.57%)
Bester Trade:
28.20 USD
Schlechtester Trade:
-17.73 USD
Bruttoprofit:
1 655.20 USD (192 217 pips)
Bruttoverlust:
-670.65 USD (153 319 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
152 (242.84 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
424.86 USD (74)
Sharpe Ratio:
0.31
Trading-Aktivität:
90.82%
Max deposit load:
1.60%
Letzter Trade:
9 Minuten
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
2.24
Long-Positionen:
671 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
2.47
Mathematische Gewinnerwartung:
1.47 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.11 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.86 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
56 (-439.07 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-439.07 USD (56)
Wachstum pro Monat :
0.67%
Jahresprognose:
8.17%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
439.07 USD (3.91%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.91% (439.07 USD)
Kapital:
10.09% (1 132.31 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 442
SOLUSD 102
AUDCAD 65
XLMUSD 62
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 1.2K
SOLUSD -99
AUDCAD 95
XLMUSD -225
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 123K
SOLUSD -79K
AUDCAD 12K
XLMUSD -18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +28.20 USD
Schlechtester Trade: -18 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 74
Max. aufeinandergehende Verluste: 56
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +242.84 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -439.07 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageInternational-Live 11
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 1
FBS-Real-9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.30 × 67
E8Funding-Demo
1.00 × 1
VantageInternational-Demo
5.50 × 4
RoboForex-ProCent-2
13.07 × 41
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.25 23:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 10:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 20:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 13:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 15:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 10:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 11:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 17:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 11:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 10:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 14:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 12:35
Share of trading days is too low
2025.09.24 12:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.24 12:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 10:22
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 10:22
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 10:22
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.24 10:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
P Cobra CCY Part 2
666 USD pro Monat
10%
0
0
USD
10K
USD
13
100%
671
79%
91%
2.46
1.47
USD
10%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.