- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
671
Gewinntrades:
533 (79.43%)
Verlusttrades:
138 (20.57%)
Bester Trade:
28.20 USD
Schlechtester Trade:
-17.73 USD
Bruttoprofit:
1 655.20 USD (192 217 pips)
Bruttoverlust:
-670.65 USD (153 319 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
152 (242.84 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
424.86 USD (74)
Sharpe Ratio:
0.31
Trading-Aktivität:
90.82%
Max deposit load:
1.60%
Letzter Trade:
9 Minuten
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
2.24
Long-Positionen:
671 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
2.47
Mathematische Gewinnerwartung:
1.47 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.11 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.86 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
56 (-439.07 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-439.07 USD (56)
Wachstum pro Monat :
0.67%
Jahresprognose:
8.17%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
439.07 USD (3.91%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.91% (439.07 USD)
Kapital:
10.09% (1 132.31 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|442
|SOLUSD
|102
|AUDCAD
|65
|XLMUSD
|62
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|1.2K
|SOLUSD
|-99
|AUDCAD
|95
|XLMUSD
|-225
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|123K
|SOLUSD
|-79K
|AUDCAD
|12K
|XLMUSD
|-18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +28.20 USD
Schlechtester Trade: -18 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 74
Max. aufeinandergehende Verluste: 56
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +242.84 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -439.07 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.30 × 67
|
E8Funding-Demo
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Demo
|5.50 × 4
|
RoboForex-ProCent-2
|13.07 × 41
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
666 USD pro Monat
10%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
13
100%
671
79%
91%
2.46
1.47
USD
USD
10%
1:500