СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / P Cobra CCY Part 2
Ka Wai Chiong

P Cobra CCY Part 2

Ka Wai Chiong
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 666 USD в месяц
прирост с 2025 10%
VantageInternational-Live 11
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
671
Прибыльных трейдов:
533 (79.43%)
Убыточных трейдов:
138 (20.57%)
Лучший трейд:
28.20 USD
Худший трейд:
-17.73 USD
Общая прибыль:
1 655.20 USD (192 217 pips)
Общий убыток:
-670.65 USD (153 319 pips)
Макс. серия выигрышей:
152 (242.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
424.86 USD (74)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
90.82%
Макс. загрузка депозита:
1.60%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
2.24
Длинных трейдов:
671 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.47
Мат. ожидание:
1.47 USD
Средняя прибыль:
3.11 USD
Средний убыток:
-4.86 USD
Макс. серия проигрышей:
56 (-439.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-439.07 USD (56)
Прирост в месяц:
0.67%
Годовой прогноз:
8.17%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
439.07 USD (3.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.91% (439.07 USD)
По эквити:
10.09% (1 132.31 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 442
SOLUSD 102
AUDCAD 65
XLMUSD 62
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 1.2K
SOLUSD -99
AUDCAD 95
XLMUSD -225
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 123K
SOLUSD -79K
AUDCAD 12K
XLMUSD -18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +28.20 USD
Худший трейд: -18 USD
Макс. серия выигрышей: 74
Макс. серия проигрышей: 56
Макс. прибыль в серии: +242.84 USD
Макс. убыток в серии: -439.07 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 11
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 1
FBS-Real-9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.30 × 67
E8Funding-Demo
1.00 × 1
VantageInternational-Demo
5.50 × 4
RoboForex-ProCent-2
13.07 × 41
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.19 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 10:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 20:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 13:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 15:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 10:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 11:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 17:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 11:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 10:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 14:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 12:35
Share of trading days is too low
2025.09.24 12:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.24 12:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 10:22
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 10:22
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 10:22
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.24 10:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.24 10:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
P Cobra CCY Part 2
666 USD в месяц
10%
0
0
USD
10K
USD
13
100%
671
79%
91%
2.46
1.47
USD
10%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.