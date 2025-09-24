- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
671
Прибыльных трейдов:
533 (79.43%)
Убыточных трейдов:
138 (20.57%)
Лучший трейд:
28.20 USD
Худший трейд:
-17.73 USD
Общая прибыль:
1 655.20 USD (192 217 pips)
Общий убыток:
-670.65 USD (153 319 pips)
Макс. серия выигрышей:
152 (242.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
424.86 USD (74)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
90.82%
Макс. загрузка депозита:
1.60%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
2.24
Длинных трейдов:
671 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.47
Мат. ожидание:
1.47 USD
Средняя прибыль:
3.11 USD
Средний убыток:
-4.86 USD
Макс. серия проигрышей:
56 (-439.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-439.07 USD (56)
Прирост в месяц:
0.67%
Годовой прогноз:
8.17%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
439.07 USD (3.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.91% (439.07 USD)
По эквити:
10.09% (1 132.31 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|442
|SOLUSD
|102
|AUDCAD
|65
|XLMUSD
|62
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|1.2K
|SOLUSD
|-99
|AUDCAD
|95
|XLMUSD
|-225
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|123K
|SOLUSD
|-79K
|AUDCAD
|12K
|XLMUSD
|-18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.30 × 67
|
E8Funding-Demo
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Demo
|5.50 × 4
|
RoboForex-ProCent-2
|13.07 × 41
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
666 USD в месяц
10%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
13
100%
671
79%
91%
2.46
1.47
USD
USD
10%
1:500