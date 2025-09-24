SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / P Cobra CCY Part 2
Ka Wai Chiong

P Cobra CCY Part 2

Ka Wai Chiong
0 comentarios
Fiabilidad
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 666 USD al mes
incremento desde 2025 10%
VantageInternational-Live 11
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
671
Transacciones Rentables:
533 (79.43%)
Transacciones Irrentables:
138 (20.57%)
Mejor transacción:
28.20 USD
Peor transacción:
-17.73 USD
Beneficio Bruto:
1 655.20 USD (192 217 pips)
Pérdidas Brutas:
-670.65 USD (153 319 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
152 (242.84 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
424.86 USD (74)
Ratio de Sharpe:
0.31
Actividad comercial:
90.82%
Carga máxima del depósito:
1.60%
Último trade:
7 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
2.24
Transacciones Largas:
671 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
2.47
Beneficio Esperado:
1.47 USD
Beneficio medio:
3.11 USD
Pérdidas medias:
-4.86 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
56 (-439.07 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-439.07 USD (56)
Crecimiento al mes:
0.67%
Pronóstico anual:
8.17%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
439.07 USD (3.91%)
Reducción relativa:
De balance:
3.91% (439.07 USD)
De fondos:
10.09% (1 132.31 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 442
SOLUSD 102
AUDCAD 65
XLMUSD 62
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 1.2K
SOLUSD -99
AUDCAD 95
XLMUSD -225
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 123K
SOLUSD -79K
AUDCAD 12K
XLMUSD -18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +28.20 USD
Peor transacción: -18 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 74
Máximo de pérdidas consecutivas: 56
Beneficio máximo consecutivo: +242.84 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -439.07 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageInternational-Live 11
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 1
FBS-Real-9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.30 × 67
E8Funding-Demo
1.00 × 1
VantageInternational-Demo
5.50 × 4
RoboForex-ProCent-2
13.07 × 41
No hay comentarios
2025.12.25 23:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 10:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 20:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 13:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 15:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 10:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 11:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 17:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 11:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 10:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 14:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 12:35
Share of trading days is too low
2025.09.24 12:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.24 12:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 10:22
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 10:22
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 10:22
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.24 10:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
