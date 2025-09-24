- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
671
Transacciones Rentables:
533 (79.43%)
Transacciones Irrentables:
138 (20.57%)
Mejor transacción:
28.20 USD
Peor transacción:
-17.73 USD
Beneficio Bruto:
1 655.20 USD (192 217 pips)
Pérdidas Brutas:
-670.65 USD (153 319 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
152 (242.84 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
424.86 USD (74)
Ratio de Sharpe:
0.31
Actividad comercial:
90.82%
Carga máxima del depósito:
1.60%
Último trade:
7 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
2.24
Transacciones Largas:
671 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
2.47
Beneficio Esperado:
1.47 USD
Beneficio medio:
3.11 USD
Pérdidas medias:
-4.86 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
56 (-439.07 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-439.07 USD (56)
Crecimiento al mes:
0.67%
Pronóstico anual:
8.17%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
439.07 USD (3.91%)
Reducción relativa:
De balance:
3.91% (439.07 USD)
De fondos:
10.09% (1 132.31 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|442
|SOLUSD
|102
|AUDCAD
|65
|XLMUSD
|62
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|1.2K
|SOLUSD
|-99
|AUDCAD
|95
|XLMUSD
|-225
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|123K
|SOLUSD
|-79K
|AUDCAD
|12K
|XLMUSD
|-18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +28.20 USD
Peor transacción: -18 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 74
Máximo de pérdidas consecutivas: 56
Beneficio máximo consecutivo: +242.84 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -439.07 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.30 × 67
|
E8Funding-Demo
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Demo
|5.50 × 4
|
RoboForex-ProCent-2
|13.07 × 41
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
666 USD al mes
10%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
13
100%
671
79%
91%
2.46
1.47
USD
USD
10%
1:500