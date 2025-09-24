- Crescita
Trade:
50
Profit Trade:
50 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.17 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
99.99 USD (14 601 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
50 (99.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
99.99 USD (50)
Indice di Sharpe:
21.96
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.19%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
60
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
50 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
2.00 USD
Profitto medio:
2.00 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.96%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.24% (25.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|100
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Best Trade: +2.17 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 50
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +99.99 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
666USD al mese
1%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
1
100%
50
100%
100%
n/a
2.00
USD
USD
0%
1:500