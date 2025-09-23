シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Hendytrades4
Hendy Halim S Kom

Hendytrades4

Hendy Halim S Kom
レビュー0件
14週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -1%
TradeNation-LiveBravo
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
116
利益トレード:
47 (40.51%)
損失トレード:
69 (59.48%)
ベストトレード:
1 041.66 USD
最悪のトレード:
-324.45 USD
総利益:
7 853.94 USD (184 320 pips)
総損失:
-8 164.68 USD (303 776 pips)
最大連続の勝ち:
6 (681.94 USD)
最大連続利益:
1 844.90 USD (4)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
17.91%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
-0.11
長いトレード:
76 (65.52%)
短いトレード:
40 (34.48%)
プロフィットファクター:
0.96
期待されたペイオフ:
-2.68 USD
平均利益:
167.11 USD
平均損失:
-118.33 USD
最大連続の負け:
15 (-1 732.06 USD)
最大連続損失:
-1 732.06 USD (15)
月間成長:
12.82%
年間予想:
155.57%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 051.55 USD
最大の:
2 954.87 USD (15.63%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.06% (2 954.87 USD)
エクイティによる:
3.17% (428.49 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 32
.US30. 18
WTIFut. 16
GBPJPY 6
AUDNZD 6
GBPUSD 6
USDJPY 5
EURAUD 4
CHFJPY 3
.USTEC. 3
.UK100. 3
.DE40. 2
USDCAD 2
AUDUSD 1
NZDCHF 1
NZDCAD 1
EURUSD 1
GBPAUD 1
USDCHF 1
BTC 1
GBPCHF 1
EURGBP 1
XAGUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -448
.US30. 1.7K
WTIFut. 428
GBPJPY -243
AUDNZD -224
GBPUSD -186
USDJPY -168
EURAUD 540
CHFJPY -268
.USTEC. -317
.UK100. -229
.DE40. -295
USDCAD -203
AUDUSD -176
NZDCHF -160
NZDCAD -172
EURUSD 230
GBPAUD -153
USDCHF 369
BTC -127
GBPCHF -111
EURGBP -127
XAGUSD 32
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 22K
.US30. 44K
WTIFut. 11K
GBPJPY -3.6K
AUDNZD -1.1K
GBPUSD 2.1K
USDJPY -728
EURAUD 5.8K
CHFJPY -1.6K
.USTEC. -4.2K
.UK100. -1.9K
.DE40. -6.7K
USDCAD -1.9K
AUDUSD -628
NZDCHF -363
NZDCAD -599
EURUSD 841
GBPAUD -1.5K
USDCHF 1.6K
BTC -181K
GBPCHF -369
EURGBP -594
XAGUSD 3.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 041.66 USD
最悪のトレード: -324 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +681.94 USD
最大連続損失: -1 732.06 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeNation-LiveBravo"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TradeNation-LiveBravo
0.77 × 396
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.23 14:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 15:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.18% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 11:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.25 23:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.10.27 19:02
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 14:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.27 00:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 15:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 11:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 08:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.17 04:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 03:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.14 08:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 07:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 23:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.30 14:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Hendytrades4
50 USD/月
-1%
0
0
USD
13K
USD
14
0%
116
40%
100%
0.96
-2.68
USD
17%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください