- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
116
利益トレード:
47 (40.51%)
損失トレード:
69 (59.48%)
ベストトレード:
1 041.66 USD
最悪のトレード:
-324.45 USD
総利益:
7 853.94 USD (184 320 pips)
総損失:
-8 164.68 USD (303 776 pips)
最大連続の勝ち:
6 (681.94 USD)
最大連続利益:
1 844.90 USD (4)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
17.91%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
-0.11
長いトレード:
76 (65.52%)
短いトレード:
40 (34.48%)
プロフィットファクター:
0.96
期待されたペイオフ:
-2.68 USD
平均利益:
167.11 USD
平均損失:
-118.33 USD
最大連続の負け:
15 (-1 732.06 USD)
最大連続損失:
-1 732.06 USD (15)
月間成長:
12.82%
年間予想:
155.57%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 051.55 USD
最大の:
2 954.87 USD (15.63%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.06% (2 954.87 USD)
エクイティによる:
3.17% (428.49 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|.US30.
|18
|WTIFut.
|16
|GBPJPY
|6
|AUDNZD
|6
|GBPUSD
|6
|USDJPY
|5
|EURAUD
|4
|CHFJPY
|3
|.USTEC.
|3
|.UK100.
|3
|.DE40.
|2
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|1
|NZDCHF
|1
|NZDCAD
|1
|EURUSD
|1
|GBPAUD
|1
|USDCHF
|1
|BTC
|1
|GBPCHF
|1
|EURGBP
|1
|XAGUSD
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-448
|.US30.
|1.7K
|WTIFut.
|428
|GBPJPY
|-243
|AUDNZD
|-224
|GBPUSD
|-186
|USDJPY
|-168
|EURAUD
|540
|CHFJPY
|-268
|.USTEC.
|-317
|.UK100.
|-229
|.DE40.
|-295
|USDCAD
|-203
|AUDUSD
|-176
|NZDCHF
|-160
|NZDCAD
|-172
|EURUSD
|230
|GBPAUD
|-153
|USDCHF
|369
|BTC
|-127
|GBPCHF
|-111
|EURGBP
|-127
|XAGUSD
|32
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|22K
|.US30.
|44K
|WTIFut.
|11K
|GBPJPY
|-3.6K
|AUDNZD
|-1.1K
|GBPUSD
|2.1K
|USDJPY
|-728
|EURAUD
|5.8K
|CHFJPY
|-1.6K
|.USTEC.
|-4.2K
|.UK100.
|-1.9K
|.DE40.
|-6.7K
|USDCAD
|-1.9K
|AUDUSD
|-628
|NZDCHF
|-363
|NZDCAD
|-599
|EURUSD
|841
|GBPAUD
|-1.5K
|USDCHF
|1.6K
|BTC
|-181K
|GBPCHF
|-369
|EURGBP
|-594
|XAGUSD
|3.2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 041.66 USD
最悪のトレード: -324 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +681.94 USD
最大連続損失: -1 732.06 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeNation-LiveBravo"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TradeNation-LiveBravo
|0.77 × 396
