- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
115
Прибыльных трейдов:
47 (40.86%)
Убыточных трейдов:
68 (59.13%)
Лучший трейд:
1 041.66 USD
Худший трейд:
-324.45 USD
Общая прибыль:
7 853.94 USD (184 320 pips)
Общий убыток:
-8 136.41 USD (303 680 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (681.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 844.90 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
17.91%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
-0.10
Длинных трейдов:
76 (66.09%)
Коротких трейдов:
39 (33.91%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-2.46 USD
Средняя прибыль:
167.11 USD
Средний убыток:
-119.65 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-1 732.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 732.06 USD (15)
Прирост в месяц:
12.06%
Годовой прогноз:
146.29%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 051.55 USD
Максимальная:
2 954.87 USD (15.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.06% (2 954.87 USD)
По эквити:
3.17% (428.49 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|.US30.
|18
|WTIFut.
|16
|GBPJPY
|6
|GBPUSD
|6
|USDJPY
|5
|AUDNZD
|5
|EURAUD
|4
|CHFJPY
|3
|.USTEC.
|3
|.UK100.
|3
|.DE40.
|2
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|1
|NZDCHF
|1
|NZDCAD
|1
|EURUSD
|1
|GBPAUD
|1
|USDCHF
|1
|BTC
|1
|GBPCHF
|1
|EURGBP
|1
|XAGUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-448
|.US30.
|1.7K
|WTIFut.
|428
|GBPJPY
|-243
|GBPUSD
|-186
|USDJPY
|-168
|AUDNZD
|-196
|EURAUD
|540
|CHFJPY
|-268
|.USTEC.
|-317
|.UK100.
|-229
|.DE40.
|-295
|USDCAD
|-203
|AUDUSD
|-176
|NZDCHF
|-160
|NZDCAD
|-172
|EURUSD
|230
|GBPAUD
|-153
|USDCHF
|369
|BTC
|-127
|GBPCHF
|-111
|EURGBP
|-127
|XAGUSD
|32
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|22K
|.US30.
|44K
|WTIFut.
|11K
|GBPJPY
|-3.6K
|GBPUSD
|2.1K
|USDJPY
|-728
|AUDNZD
|-1.2K
|EURAUD
|5.8K
|CHFJPY
|-1.6K
|.USTEC.
|-4.2K
|.UK100.
|-1.9K
|.DE40.
|-6.7K
|USDCAD
|-1.9K
|AUDUSD
|-628
|NZDCHF
|-363
|NZDCAD
|-599
|EURUSD
|841
|GBPAUD
|-1.5K
|USDCHF
|1.6K
|BTC
|-181K
|GBPCHF
|-369
|EURGBP
|-594
|XAGUSD
|3.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 041.66 USD
Худший трейд: -324 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +681.94 USD
Макс. убыток в серии: -1 732.06 USD
