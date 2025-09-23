СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Hendytrades4
Hendy Halim S Kom

Hendytrades4

Hendy Halim S Kom
0 отзывов
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 -1%
TradeNation-LiveBravo
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
115
Прибыльных трейдов:
47 (40.86%)
Убыточных трейдов:
68 (59.13%)
Лучший трейд:
1 041.66 USD
Худший трейд:
-324.45 USD
Общая прибыль:
7 853.94 USD (184 320 pips)
Общий убыток:
-8 136.41 USD (303 680 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (681.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 844.90 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
17.91%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
-0.10
Длинных трейдов:
76 (66.09%)
Коротких трейдов:
39 (33.91%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-2.46 USD
Средняя прибыль:
167.11 USD
Средний убыток:
-119.65 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-1 732.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 732.06 USD (15)
Прирост в месяц:
12.06%
Годовой прогноз:
146.29%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 051.55 USD
Максимальная:
2 954.87 USD (15.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.06% (2 954.87 USD)
По эквити:
3.17% (428.49 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 32
.US30. 18
WTIFut. 16
GBPJPY 6
GBPUSD 6
USDJPY 5
AUDNZD 5
EURAUD 4
CHFJPY 3
.USTEC. 3
.UK100. 3
.DE40. 2
USDCAD 2
AUDUSD 1
NZDCHF 1
NZDCAD 1
EURUSD 1
GBPAUD 1
USDCHF 1
BTC 1
GBPCHF 1
EURGBP 1
XAGUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -448
.US30. 1.7K
WTIFut. 428
GBPJPY -243
GBPUSD -186
USDJPY -168
AUDNZD -196
EURAUD 540
CHFJPY -268
.USTEC. -317
.UK100. -229
.DE40. -295
USDCAD -203
AUDUSD -176
NZDCHF -160
NZDCAD -172
EURUSD 230
GBPAUD -153
USDCHF 369
BTC -127
GBPCHF -111
EURGBP -127
XAGUSD 32
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 22K
.US30. 44K
WTIFut. 11K
GBPJPY -3.6K
GBPUSD 2.1K
USDJPY -728
AUDNZD -1.2K
EURAUD 5.8K
CHFJPY -1.6K
.USTEC. -4.2K
.UK100. -1.9K
.DE40. -6.7K
USDCAD -1.9K
AUDUSD -628
NZDCHF -363
NZDCAD -599
EURUSD 841
GBPAUD -1.5K
USDCHF 1.6K
BTC -181K
GBPCHF -369
EURGBP -594
XAGUSD 3.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 041.66 USD
Худший трейд: -324 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +681.94 USD
Макс. убыток в серии: -1 732.06 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeNation-LiveBravo" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeNation-LiveBravo
0.77 × 396
Нет отзывов
2025.12.23 14:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 15:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.18% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 11:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.25 23:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.10.27 19:02
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 14:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.27 00:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 15:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 11:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 08:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.17 04:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 03:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.14 08:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 07:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 23:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.30 14:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
