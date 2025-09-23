- 자본
- 축소
트레이드:
122
이익 거래:
48 (39.34%)
손실 거래:
74 (60.66%)
최고의 거래:
1 041.66 USD
최악의 거래:
-324.45 USD
총 수익:
8 217.27 USD (187 231 pips)
총 손실:
-8 405.30 USD (309 854 pips)
연속 최대 이익:
6 (681.94 USD)
연속 최대 이익:
1 844.90 USD (4)
샤프 비율:
-0.00
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
17.91%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
-0.06
롱(주식매수):
81 (66.39%)
숏(주식차입매도):
41 (33.61%)
수익 요인:
0.98
기대수익:
-1.54 USD
평균 이익:
171.19 USD
평균 손실:
-113.59 USD
연속 최대 손실:
15 (-1 732.06 USD)
연속 최대 손실:
-1 732.06 USD (15)
월별 성장률:
12.42%
연간 예측:
150.69%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 051.55 USD
최대한의:
2 954.87 USD (15.63%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.06% (2 954.87 USD)
자본금별:
3.17% (428.49 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|35
|.US30.
|20
|WTIFut.
|16
|GBPJPY
|6
|AUDNZD
|6
|GBPUSD
|6
|USDJPY
|5
|EURAUD
|4
|.UK100.
|4
|CHFJPY
|3
|.USTEC.
|3
|.DE40.
|2
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|1
|NZDCHF
|1
|NZDCAD
|1
|EURUSD
|1
|GBPAUD
|1
|USDCHF
|1
|BTC
|1
|GBPCHF
|1
|EURGBP
|1
|XAGUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-641
|.US30.
|1.6K
|WTIFut.
|428
|GBPJPY
|-243
|AUDNZD
|-224
|GBPUSD
|-186
|USDJPY
|-168
|EURAUD
|540
|.UK100.
|134
|CHFJPY
|-268
|.USTEC.
|-317
|.DE40.
|-295
|USDCAD
|-203
|AUDUSD
|-176
|NZDCHF
|-160
|NZDCAD
|-172
|EURUSD
|230
|GBPAUD
|-153
|USDCHF
|369
|BTC
|-127
|GBPCHF
|-111
|EURGBP
|-127
|XAGUSD
|32
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|16K
|.US30.
|44K
|WTIFut.
|11K
|GBPJPY
|-3.6K
|AUDNZD
|-1.1K
|GBPUSD
|2.1K
|USDJPY
|-728
|EURAUD
|5.8K
|.UK100.
|1K
|CHFJPY
|-1.6K
|.USTEC.
|-4.2K
|.DE40.
|-6.7K
|USDCAD
|-1.9K
|AUDUSD
|-628
|NZDCHF
|-363
|NZDCAD
|-599
|EURUSD
|841
|GBPAUD
|-1.5K
|USDCHF
|1.6K
|BTC
|-181K
|GBPCHF
|-369
|EURGBP
|-594
|XAGUSD
|3.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
리뷰 없음
