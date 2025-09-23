시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Hendytrades4
Hendy Halim S Kom

Hendytrades4

Hendy Halim S Kom
0 리뷰
16
0 / 0 USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -0%
TradeNation-LiveBravo
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
122
이익 거래:
48 (39.34%)
손실 거래:
74 (60.66%)
최고의 거래:
1 041.66 USD
최악의 거래:
-324.45 USD
총 수익:
8 217.27 USD (187 231 pips)
총 손실:
-8 405.30 USD (309 854 pips)
연속 최대 이익:
6 (681.94 USD)
연속 최대 이익:
1 844.90 USD (4)
샤프 비율:
-0.00
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
17.91%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
-0.06
롱(주식매수):
81 (66.39%)
숏(주식차입매도):
41 (33.61%)
수익 요인:
0.98
기대수익:
-1.54 USD
평균 이익:
171.19 USD
평균 손실:
-113.59 USD
연속 최대 손실:
15 (-1 732.06 USD)
연속 최대 손실:
-1 732.06 USD (15)
월별 성장률:
12.42%
연간 예측:
150.69%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 051.55 USD
최대한의:
2 954.87 USD (15.63%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.06% (2 954.87 USD)
자본금별:
3.17% (428.49 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 35
.US30. 20
WTIFut. 16
GBPJPY 6
AUDNZD 6
GBPUSD 6
USDJPY 5
EURAUD 4
.UK100. 4
CHFJPY 3
.USTEC. 3
.DE40. 2
USDCAD 2
AUDUSD 1
NZDCHF 1
NZDCAD 1
EURUSD 1
GBPAUD 1
USDCHF 1
BTC 1
GBPCHF 1
EURGBP 1
XAGUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD -641
.US30. 1.6K
WTIFut. 428
GBPJPY -243
AUDNZD -224
GBPUSD -186
USDJPY -168
EURAUD 540
.UK100. 134
CHFJPY -268
.USTEC. -317
.DE40. -295
USDCAD -203
AUDUSD -176
NZDCHF -160
NZDCAD -172
EURUSD 230
GBPAUD -153
USDCHF 369
BTC -127
GBPCHF -111
EURGBP -127
XAGUSD 32
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 16K
.US30. 44K
WTIFut. 11K
GBPJPY -3.6K
AUDNZD -1.1K
GBPUSD 2.1K
USDJPY -728
EURAUD 5.8K
.UK100. 1K
CHFJPY -1.6K
.USTEC. -4.2K
.DE40. -6.7K
USDCAD -1.9K
AUDUSD -628
NZDCHF -363
NZDCAD -599
EURUSD 841
GBPAUD -1.5K
USDCHF 1.6K
BTC -181K
GBPCHF -369
EURGBP -594
XAGUSD 3.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 041.66 USD
최악의 거래: -324 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 15
연속 최대 이익: +681.94 USD
연속 최대 손실: -1 732.06 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TradeNation-LiveBravo"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

TradeNation-LiveBravo
0.77 × 396
리뷰 없음
2026.01.07 05:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 16:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.01% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 14:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 15:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.18% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 11:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.25 23:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.10.27 19:02
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 14:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.27 00:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 15:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 11:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 08:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.17 04:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 03:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.14 08:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 07:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
